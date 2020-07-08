警葵青打擊非法聚賭　拘20男3女　檢啤牌、紙牌及賭款

葵青警區今（8日）上午展開打擊街頭賭博行動，突擊搜查葵涌及青衣多個地點，拘捕20男3女，包括1名內地女子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。行動中，人員檢獲多副撲克牌、紙牌以及小量賭款。

葵青警區特別職務隊聯同葵青警區刑事部、葵涌分區及青衣分區人員根據線報及經深入調查後，今（8日）上午9時展開打擊街頭賭博行動，突擊搜查葵涌及青衣多個地點，包括葵涌邨、石籬（二）邨、葵盛東邨、石蔭路休憩花園、青衣長發邨及長安邨。行動中，人員共拘捕20男3女，包括1名內地女子，年齡介乎58至81歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。人員亦檢獲多副撲克牌、紙牌以及小量賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

行動中，警方拘捕20男3女，包括1名內地女子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。（警方提供照片）