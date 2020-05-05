兩警員涉非法聚賭被捕　屯門工廈Party Room變牌九檔

警方昨日（4日）於屯門一間工廈Party Room，拘捕多人於上址涉嫌非法聚賭，當中包括2名休班警員。據了解，2名被捕警員已停職。 消息指，屯門警區特別職務隊昨日根據線報，於屯門建泰街恒威工業中心一個派對場地進行突擊巡查，發現上址報稱Party Room，但內有多人聚賭，包括打麻將及牌九等，亦可以打桌球。警方拘捕36人，其中1人涉嫌經營非法賭檔，另外35人涉非法聚賭被捕。警方經進一步調查後，發現其中2名非法聚賭人士為現職警員，分別是52歲及33歲，各自隸屬屯門警區軍裝巡邏小隊及大埔警區刑事調查隊。由於案件涉及現職警員，警方十分重視案件，現轉交由屯門警區重案組跟進，並將涉案警員即時停職候查。《香港01》正向警方查詢事件。

警察公共關係科發言人指，屯門警區特別職務隊人員昨日（5日）晚上約11時30分進行打擊非法賭博行動，突擊搜查涉事單位搗破一個非法賭博場所，拘捕28名男子及八名女子，年齡介乎15歲至55歲，所有被捕人士現已保釋候查，須於6月上旬向警方報到。而當中兩名被捕人士為休班警員，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，已被停職。警方指警隊非常重視人員的操守，如有人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。