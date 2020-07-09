國安法具震懾力示威銳減　3500防暴警周日「解散」回歸正常警務

《港區國安法》於上周二晚正式生效，就分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動等四大罪行作定義及刑罰，當中針對打擊港獨及暴力示威等行為，而過去一年反修例運動中常現口號「光復香港，時代革命」，日前更被政府稱有港獨含意。 消息指，警隊評估認為《港區國安法》立法具震懾效用，近期示威活動及暴力示威衝突的數字顯著減少，警隊決定於本周日（12日）起重組專門應付示威活動的「踏浪者」行動人手，當中六大總區應變大隊的三大梯隊、共6000名防暴警員，約3500人將「解散」返回例行前線警務工作。

警方去年部署「踏浪者」行動，調配6000防暴警員專門應付示威衝突。（資料圖片）

自去年反修例運動爆發，警方部署「踏浪者」行動，調配6000防暴警員專門應付示威衝突，而於本年3月因應示威活動稍緩及新冠肺炎疫情，警方曾解散4000防暴警回歸例行職務，而至5月為應對反修例一周年等多場示威活動，防暴隊再次恢復6000人規模。

消息：警隊評估暴力示威銳減

而於《港區國安法》在6月30日晚上11時實施後，據悉警隊評估最近出現示威活動及暴力示威衝突的數字及人數顯著減少。於七一遊行當日10人涉嫌違反港區國安法中「煽動或教唆他人分裂國家」，政府於七一翌日再發聲明指「光復香港 時代革命」口號有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意，其後在如「和你Lunch」等示威活動中，人數比之前銳減，亦鮮見示威者舉起有關標語或旗幟。警務處處長鄧炳強周日（5日）接受中央電視台訪問時曾表示，有證據顯示國安法已經起很大震攝力。

消息指，警方再次重組防暴隊人手，於本周日（12日）起3500人將「解散」回歸正常警務。（資料圖片）

重組防暴隊 約3500警回歸正常警務

消息指，警方因應《港區國安法》實施後，再次重組防暴隊人手，於本周日（12日）起，主要由機動部隊、衝鋒隊及速龍小隊組成的「第一梯隊」，當中直屬五大總區的衝鋒隊警員，將會回歸各總區進行包括機動性巡邏等例行工作；另外主要由軍裝警員組成的「第三梯隊」，亦會於周日重返工作崗位，警員回歸正常崗位後，工作時間亦會由原本每日12小時的「OT更」，改回正常8小時的三更制。至本月尾，主要由警區快速應變部隊及刑事偵緝探員組成的「第二梯隊」大部分警員亦會返回崗位工作。

9月選舉前如有需要或全數歸隊

防暴隊其後仍會保留約2500人，主要負責駐守重要建築物，包括政府總部、禮賓府、大使館及政府大樓等，消息指，即使最近示威活動有所減少，惟因《港區國安法》仍屬立法初期，因此警方需要維持一定人手以作應變。另外鑑於9月立法會選舉將至，警方亦會密切關注形勢，如有需要時亦會安排解散的防暴警員在8月下旬歸隊。