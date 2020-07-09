和你Lunch｜網民號召九龍塘又一城集會　兩示威者遊走商場嗌口號

《港區國安法》於上周二晚正式生效，就分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動等四大罪行作定義及刑罰，當中針對打擊港獨及暴力示威等行為。今日（9日）下午2時，有網民號召於九龍塘又一城集會，其間兩名男示威者於又一城中庭聚集，他們遊走商場並高叫口號，其間有商場保安員在附近視察。

有網民號召於九龍塘又一城集會，其間兩名男示威者於又一城中庭聚集，他們遊走商場並高叫口號。（蔡正邦攝）

消息：警隊評估暴力示威銳減

消息指，警隊評估認為《港區國安法》立法具震懾效用，近期示威活動及暴力示威衝突的數字顯著減少，警隊決定於本周日（12日）起重組專門應付示威活動的「踏浪者」行動人手，當中六大總區應變大隊的三大梯隊、共6000名防暴警員，約3500人將「解散」返回例行前線警務工作。

《港區國安法》在6月30日晚上11時實施後，據悉警隊評估最近出現示威活動、暴力示威衝突的數字及人數顯著減少。於七一遊行當日10人涉嫌違反港區國安法中「煽動或教唆他人分裂國家」，政府於七一翌日再發聲明指「光復香港 時代革命」口號有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

其後在如「和你Lunch」等示威活動中，人數比之前銳減，亦鮮見示威者舉起有關標語或旗幟。警務處處長鄧炳強周日（5日）接受中央電視台訪問時曾表示，有證據顯示國安法已經起很大震攝力。