7.1刺傷警員｜7人涉協助罪犯　警拘疑犯女友、父親及民航處主任

七一遊行，一名24歲姓黃男子以利器刺傷防暴警員，他潛逃時於航班上被捕。事發後，警方再拘捕5男2女（24歲至71歲），他們涉嫌「協助罪犯」被捕。據了解，包括疑犯的女朋友及父親。警方指，被捕的7男女曾協助黃購買機票、提供交通工具前往機場等。行動中警方檢獲多部手提電話、頭盔、八達通及豬咀等物品。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

行動中警方檢獲多部手提電話、頭盔、八達通及豬咀等物品。（陳浠文攝）

商業罪案調查科(訛騙)高級警司游健雄表示，7月1日襲警案發生後，警方於機場拘捕涉案的24歲姓黃男疑犯，他被控一項「意圖傷人」已於東區裁判法院提堂。警方再進行深入調查，昨日（9日）再拘捕5男2女，罪名為「協助罪犯」，他們主要在各自寓所被捕。

游健雄指出，該7名被捕男女涉嫌協助24歲男疑犯進往機場，包括幫助購買機票、提供交通工具前往機場，並提供資訊以逃避警方追捕。另外警方發現被捕人士曾協助疑犯，購入一張回程機票，目的地為台灣。事發當日，24歲的黃男曾經回家，他疑取去個人物品後，乘私家車前往機場潛逃。

女友協助執拾行李 父親轉交護照

據了解，被捕7人包括疑犯的女友及父親。黃男的24歲姓張女友，曾為他執拾行李及陪同前往機場，並替他購買一張由英國經香港轉機往台灣的回程機票；71歲姓黃父親，涉嫌將兒子的護照交給一對分別34歲姓葉及32歲姓楊的夫婦，兩人再轉交護照給黃男；39歲姓潘男子，負責接送黃男及女友前往機場，消息指為示威衝突中的「家長車」；另外，與黃男為朋友的一對31歲的孖生兄弟，涉向黃通風報信，提供消息協助黃男離開。其中一人任職民航處三級航空交通管制主任，另一人則任職語言治療師。

警方強調，根據香港法例第221章「刑事訴訟程序條例」第 90 條，「協助罪犯」是嚴重罪行，一經定罪最高可判處10年監禁，市民切勿以身試法。

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7.1警員遇襲受傷 24歲施襲男被捕

事發在今年7月1日下午約4時，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，1名警員嘗試制服1名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。該名警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊。該名警員左上臂受傷，清醒被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院治理。

警方商業罪案調查科人員接手調查案件，經深入調查後，於7月2日凌晨時分，於機場內拘捕1名24歲姓黃本地男子，其後男疑犯涉「意圖傷人」罪被捕，警方控告疑犯一條「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪，案件已於東區法院提堂。