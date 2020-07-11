警搜香港民研總部　主席鍾庭耀：初選不受影響　投票係光明磊落

民主派立法會初選前夕，警方昨晚（10日）以懷疑黑客入侵、洩漏資料為由，持搜查令搜查香港民意研究所總部，一直逗留至今日（11日）凌晨，最終沒有檢走電腦。 香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀會見傳媒時，強調一連2日（11及12日）的初選投票不受影響，「投票係光明磊落」，會以「打不還手，罵不還口」態度和平面對；副行政總裁鍾劍華則認為，事件令人揣測與投票有關，警方更應調查「黑客」的真偽。

調查過程「有傾有講，相當唔錯」

今日凌晨接近3時，警方才離開黃竹坑南匯廣場香港民意研究所總部。搜證期間，鍾庭耀與鍾劍華一同會見傳媒。鍾庭耀指，過往研究所亦曾受黑客攻擊，故一直有與警方保持合作。今次警方就黑客入侵系統的傳聞調查，只要是公平公正、秉公辦理，研究所會全力配合，他形容調查過程中，「有傾有講，相當唔錯」。

鍾庭耀透露，前晚及昨日早上，已有警方聯絡他們，直至昨日黃昏警方持搜查令上門。據了解，搜查令內容涉及「不誠實使用電腦」，亦即資料洩露或黑客攻擊，而警方正循2個方向調查，包括有否他人（黑客）侵擾研究所的電腦、以及研究所是否有人員刻意洩露資料。

強調初選投票如常

鍾庭耀盼警方能找出真相，但他同時顧慮研究所內敏感的個人資料，包括初選投票及各項民調資料，他指研究所有義務、「誓死」保障有關資料來源，因此與警方商討後，他引述警方「口頭保證」不會將資料用於不相關的案件，亦毋須檢走所有電腦，只需抄走部分資料，故研究所恆常操作如常。

鍾庭耀強調，研究所專業透明，「不做違法的事」；如有資料洩漏，他們是受害者。日前傳聞流出後，他們已即時聯絡專家了解，結論是沒有資料洩漏。至於警方「咁啱得咁橋」於初選前夕採取行動，惹起憂慮，他強調初選會如常進行，「就算全部民研系統冧晒、畀警隊拎走晒，全部處理投票嘅另一系統，係透過科技專家制定相對安全、完整、運作良好嘅系統。」

初選以「打不還手、罵不還口」態度面對

對於研究所的工作，鍾庭耀表示合理合法，是義務反悔、努力進行的專業工作，並非政治工作。初選投票亦是和平理性、非暴力的民意表達，「投票係光明磊落」，呼籲參與人士即使不認同，亦應尊重和平表達，不論有任何人反對、勇武或深藍，企圖干擾投票，他會以自己作為代表，以「打不還手、罵不還口」態度面對，希望處變不驚地面對威嚇，「香港人係可以值得、同可以行使民主！」

鍾劍華：警方更應調查「黑客」的真偽

副行政總裁鍾劍華鍾劍華則認為，調查過程中有正面轉變，因為最初警方要檢走所有電腦，會影響恆常工作及個人資料，幸最終雙方達成共識。他認為，黑客只透露有資料涉及警方，而在政制內地及事務局局長曾國衛表示接獲投訴後，警方「咁有效率嘅反應」，定必令人揣測與投票有關；甚至令人覺得在港版國安法下，只要投訴便可導引政府調查。

鍾劍華指，雖然初選投票如常進行，但其實整個事前工作已大受影響，形容今次警方搜查「搞到雞毛鴨血」；而警方更應調查所謂「黑客」的真偽。兩人又感謝義務律師團隊、技術團隊、工作人員的連日來的協助。