天水圍金行上月被劫93萬元金飾　警拘7黑幫男

上月16日，數名蒙面賊人持鐵錘及伸縮棍，闖入天水圍T Town商場遠東珠寶行打劫，劫去一批近百萬元金飾，之後登上一輛私家車逃去。當日有閉路電視拍攝整個犯案過程。警方經調查後，過去兩天分別於天水圍及屯門拘捕涉案7名男子，全部人有黑社會背景，年齡介乎25至37歲。警方將繼續追捕在逃人士，並調查失物下落，不排除有更多人被捕。

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元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛交代案情。當晚7時許，4名蒙面賊人闖入天水圍一間正在營業的珠寶金行打劫。他們手持鐵錘及伸縮棍，指嚇職員，用鐵錘扑爛飾櫃，掠去金行約93萬金飾，整個過程歷時45秒，賊人之後登上停泊商場附近的接應車輛逃去。警方於晚上8時半接報，賊車於天水圍廈村路起火焚燒，警方於車廂內檢獲兩把懷疑涉案鐵錘，並確認車輛曾於落馬洲區報失。

元朗警區重案第一隊接手調查，並翻查大量閉路電視，鎖定一個有黑社會背景及以本地人為骨幹成員的犯罪集團。警方過去兩天，於天水圍及屯門拘捕7名男子，全部均有黑社會背景，年齡介乎25至37歲，報稱無業、地盤工人、電器技工、倉務員、司機等。他們涉嫌偷車、提供賊車、策劃及參與劫案。警方將繼續追捕在逃人士，並調查幕後主腦及失物下落。

歐陽肇剛指，受疫情影響社會經濟變差，犯罪集團伺機犯案。元朗區上半年涉及爆竊及搶劫案有上升趨勢，警方將於高風險地區作高姿態巡邏，惟他指警方較少進入商場巡邏，警隊會於商場外範圍巡邏。他呼籲店舖加強員工防罪意識，並提升店舖保安系統，市民若發現可疑活動可馬上通知警方。