驚險車禍｜老婦攝車罅過馬路被撞　貨車底頭入尾出　警拘司機危駕

西環發生驚險車禍。昨（15日）早11時許，一名84歲姓葉老婦於堅尼地城卑路乍街與士美菲路交界處橫過馬路時，遭45歲姓紀男子駕駛的重型貨車撞倒及捲入車底，司機聲稱未有察覺，撞倒老婦後駛離現場。警方接報派員到場調查，女傷者則由救護員送往瑪麗醫院治理，情況危殆。警方其後尋獲肇事貨車，調查後以涉嫌干犯危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪名，拘捕涉案司機。

根據網上片段顯示，案發時，有多部車輛順次序排隊等候前進，而受傷老婦疑「攝車罅」，在重型貨車車頭橫過馬路，車身高的重型貨車在跟隨前方的士起步，疑貨車司機不察，老婦被撞倒後捲入車底繼續前行，直至車輛駛過後，女傷者從車尾出現，受傷躺於地上，尾隨車輛立即停車及報警。至於肇事貨車則未有停車駛離現場。

警方稱，經初步調查後，有理由相信意外成因是因行人進入了車輛盲區。

大型車輛的司機在駕駛時固然需要格外留神，注意車輛盲區；各位道路使用者，過馬路時亦要多望一眼，留意大型車輛的司機盲區，及提提身邊長者一同注意安全。

老婦「攝車罅」橫過馬路（網上短片截圖）

重型貨車司機疑未察覺老婦而跟隨前方的士起步，老婦被重型貨車撞倒後更捲入車底。（網上短片截圖）

貨車司機未察覺意外發生並繼續前行。（網上短片截圖）

貨車駛走後，老婦受傷倒卧地上。（網上短片截圖）