屯門惡客拒戴口罩怒毆麥當勞經理　被控刑毀傷人　今屯門法院提堂

屯門山景邨商場麥當勞分店周二（14日）凌晨3時許，一對男女沒有戴上口罩進店，欲購餐遭經理，男惡客繼而動武，推跌店內屏幕及多次拳打經理臉部。警方追查後，先後拘捕3名男子，其中一名25歲姓張男子被落案控告1項刑事毀壞及1項襲擊致造成實際身體傷害，今日（17日）將於屯門裁判法院提堂。

屯門麥當勞一對男女未有戴上口罩，身穿黑衣的男惡客，向經理怒吼「嗌唔嗌得？你報警呀！」（網上影片截圖）

警方昨日（16日）交代案情指，於7月14日凌晨時份收到報案，有1名沒有戴口罩男子進入屯門山景商場一餐廳，餐廳經理勸喻不果，該名男子突然情緒激動，走入收銀範圍徒手毀壞1部收銀機，並向經理拳打腳踢。經理手及眼部受傷，需送院治理。

麥當勞：受傷僱員已出院正休假

麥當勞於Facebook專頁發帖指，就事件公司感謝社會的關心，受傷僱員已經出院，現正休假，公司會繼續跟進其狀況及提供適切協助。公司又指非常關注有顧客進入餐廳時，拒絕依從政府防疫要求，不希望這些情況再次出現。

麥當勞指一直非常重視顧客和僱員的健康和安全，會繼續全力配合政府的措施，希望顧客進入餐廳時量度體溫及戴上口罩，又呼籲社會各界共同努力，齊心抗疫。