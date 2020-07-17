新冠肺炎│印度回港者入住荃灣絲麗酒店作隔離　住客：不滿無通知

政府於荃灣絲麗酒店租用60間房間供約100名由印度回港的人士進行強制檢疫，該批人士昨晚已入住。今日（17日），《香港01》記者到酒店視察，發現酒店已沒有身穿全套保護衣的衞生署職員，只剩下酒店職員為出入酒店的人士量體溫。 對於突然間有一批由高風險地區人士入住酒店，有月租住客稱事先完全沒有收到任何通知，對此感到非常不滿，直斥酒店不負責任，住客選擇退租，另覓酒店。

7月16日傍晚約6時，印度裔人士陸續入住荃灣絲麗酒店。（林振華攝）

昨午開始有一批由印度回港的人士入住荃灣絲麗酒店，區議員、酒店租客均對事件不知情。酒店住客陳太與丈夫因家中裝修，於是以月租形式與酒店簽了三個月的租約，現時只是住了未夠一個半月，豈料昨日從新聞得知有大批從高危地區回港人士入住酒店 ，「完全唔知道，你咁嘅情形，對於我哋嚟講，係唔係好唔公平，因為我book咗你地3個月，依家住咗未夠個半月，好不滿。」

陳太：酒店好不負責任

陳太稱，政府昨日已安排檢疫人士入住，即代表事先已向酒店訂房，「酒店好不負責任，你點解唔通知我，我自己可以有一個打算。」陳太又透露，雖然酒店一直有接收個別自行入住的隔離人士，但現在是大批檢疫人士入住，擔心會有人確診，令病毒在酒店內散播，「依家我好驚，我心理壓力好大，我琴晚就應該要走，但係我完成冇準備。」陳太稱子女已為兩老租了新酒店，今日會離開。至於能否退回之前所交的租金，現時仍與酒店溝通中。

在港工作的內地人沈先生則於酒店住了約半個月，他稱昨晚7時半回酒店才得知有檢疫人士入住，「非常擔心，不知道會不會被感染，因為在房間內是沒有戴口罩的。」他稱已找了新酒店，下周一會離開荃灣絲麗酒店。

租客陳太對酒店未有事先通知有檢疫人士入住感到不滿。（陳諾希攝）

政府昨日回應稱，有關酒店檢疫安排並不涉及徵用整棟酒店用作檢疫中心，所有獲安排到酒店檢疫的人士在抵港後，必須先進行健康申報，如有病徵會立即轉介至醫院接受評估。無病徵者繼而會接受病毒檢測，在確定檢測結果為陰性後才可入住酒店。至於確診的人士的密切接觸者則須入住檢疫中心。因此，入住租用酒店的人士的感染風險相對須入住檢疫中心的人士較低。衞生署衞生防護中心感染控制專家已審核相關酒店的設施。