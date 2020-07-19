屯門命案｜尖東新義安赴天水圍斬人　反遭14K圍剿撞斃　警拘五人

屯門街頭追斬變命案，21歲男攔車反捱撞，遭拖行近百米後，在屯門公路被車流輾過，斷開兩截慘死。消息稱，這宗命案原來與黑幫糾紛有關，活躍於尖沙咀的「新義安」人馬，疑與屯門區「14K」的人馬有拗撬，昨晚新義安拖馬殺入天水圍斬人，14K事後糾黨「覆桌」，在屯門尋獲早前施襲的新義安成員，持伸縮警棍砸車毆人，本來只想小懲大誡，未料到有人衝出馬路以身擋車，最終釀成命案。警方將案件列作謀殺及串謀傷人案處理。

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消息指，盤踞尖沙咀的新義安成員，昨晚（18日）跨區殺入天水圍，襲擊紥基在屯門區的14K的人馬。事發於晚上11時43分，天水圍天恆邨恆智樓對開，一名17歲少年遭多人持刀及木棍襲擊受傷，警方追緝6至8名年齡介乎20至30歲的涉案男子。

14K一方難咽下怒氣，立即「吹雞」召來廿多人，駕車在屯門區四出兜截，找尋施襲的新義安人馬欲報復，當時只想小懲大誡。至凌晨約2時半，其中一車在屯門凱都戲院外發現一輛寶馬私家車，懷疑是行兇的新義安成員，遂「擸架生」落車包圍及追問身份，雙方發生口角，其餘14K人馬聞訊隨即駛抵增援，約20名男子持伸棍警棍等武器毀壞寶馬及襲擊車上3男至頭破血流。

未幾，21歲姓周男子出現，施襲者欲登車離開，周男竟嘗試截停其中一輛銀色座駕，結果被撞倒捲車底，拖行近百米至屯門公路，復被途經的車輛撞及輾過。周男當場慘死，現場消息指，身體最少斷開兩截，血肉留在行車路上長達100米。

警方其後在天水圍沙江圍發現一輛白色車身、黑色車頭冚的私家車，懷疑與案有關。車內4男1女被捕，他們年齡介乎19至25歲，涉嫌與案有關，現正被扣留調查。警方將案件列作謀殺及串謀傷人案，新界北總區重案組接手調查。