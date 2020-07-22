7.21一周年｜元朗男子疑遭近距離發射胡椒球彈　警：絕無此事

昨日（21日）為元朗白衣人無差別襲擊市民事件一周年，有網民號召於晚上7時在YOHO MALL聚集。大批防暴警進入商場進行截查，並以「限聚令」發出告票。其後警方繼續元朗一帶驅散群眾，曾發射胡椒球彈。新界西初選出線人黃子悅昨晚於社交平台表示，約晚上近10時許，一名男子於又新街疑高呼罵警字句後，疑遭警方近距離向其頭部發射胡椒球彈，認為事件相當嚴重。 警方其後在facebook 專頁發聲明指「絕無此事」，稱當時於10米外向人羣停留的涼亭頂部發射以驅散人群。事主接受網媒訪問稱，防暴警察向其方向發射胡椒球彈，雖未直接射中眼部，但胡椒球卻在眼邊擦過，而當時警方解釋目標是其身後的市民。

黃子悅昨晚在fb專頁一直交代事件進展。

黃子悅昨晚於社交平台發文，引述其義工所指，約晚上10時許1名男子於元朗又新街高呼指罵警方的字句後，疑遭近距離發射胡椒球槍，惟因事發突然未有拍攝影片，而其團體及後已聯絡當事人，並為其提供協助。

事主受網媒訪問稱：警方稱目標是其身後的市民

翻查昨晚傳媒拍攝的片段可見，該名事主事後於公園位置，由多名急救員協助清洗眼部，其寵物犬亦疑遭殃及，有急救員同時協助狗隻清洗，及後多名防暴警員在上址拉起封鎖線。事主接受網媒《社會記錄頻道》訪問時稱，事發時警方正打算到對面馬路位置，當事主高呼罵警字句後，便被發射胡椒球彈，雖未有直接射中眼部，但胡椒球在眼邊擦過，事主曾向警方詢問為何發射胡椒球時，警方稱目標並非他，而是其身後的市民。

警方其後在fb專頁澄清「絕無此事」，對於造謠抹黑警隊煽動仇恨感到無奈。（警方fb專頁圖片）

警方：絕無此事 於10米外的涼亭頂發射



警方事後表示聲明指，事發時警方於上址截查可疑人士，對面馬路1名男子及在場人士不斷叫囂，「有人作勢投擲物品」，警員為驅散聚集羣眾及制止進一步的暴力行為，遂使用最低所需武力，於10米外向人羣停留的涼亭頂部發射胡椒球槍，「目的是以胡椒球散出之粉末驅散在場人仕」。對於有人指警方以胡椒球槍近距離直射1名男子頭部，澄清「絕無此事」，對於造謠抹黑警隊煽動仇恨感到無奈。

黃子悅：事件相當嚴重



黃子悅其後回應警方聲明，指並非如警方所指「造謠抹黑」，同時引述4位目撃證人所指，事發時事主高呼口號後，即有警員由對面馬路走向事主方向，並發射胡椒球彈。她認為事件相當嚴重，指「無論距離或遠或近，這種情況下對著市民頭部開槍，無容置疑是草菅人命的荒謬。」