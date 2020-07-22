7.21一周年｜159人違限聚令遭票控　警指網媒學生記者非豁免人士

昨日（21日）為元朗721白衣人襲擊事件一周年，有網民發起晚上到YOHO MALL形點商場聚集，大批防暴警入商場並截查示威者期間，以封鎖線包圍近百名在場傳媒及市民，確認記者身分方可放行，多名網媒及學生記者被截查後，被警方以包括非受薪、無商業登記及非政府認可等理由，指他們並非獲豁免人士，並以違反限聚令票控。 警方昨晚共向159人發出違反限聚令告票，又指昨晚於商場內截查超過150名穿著反光衣的人，當中超過三分一並非進行傳媒採訪工作或受僱於傳媒機構，有部分人未能出示任記者證或未成年，警方稱有人利用反光衣作為掩飾進行受禁羣組聚集，阻礙警方執法。有被票控的學生記者指對警方做法感不解，質疑有意為難學生記者。

721一周年有網民號召於商場聚集，大批防暴警入商場。（資料圖片）

昨日有網民發起晚上7時到YOHO MALL形點商場聚集，有人於中庭叫口號及張貼文宣等，大批防暴警員進入商場並截查示威者，期間情況一度混亂，警方以封鎖線包圍近百名在場傳媒及市民，要求出示記者證以確認身分。當時在場的警方傳媒聯絡人員指，如有向政府新聞處登記的傳媒可獲放行，網媒及學生記者則需要站到一旁作進一步搜查，至晚上近11時方完成搜查及解封，歷時近3個半小時。多名被截查的網媒及學生記者，其後被警方以違反限聚令票控罰款2000元。

警員以封鎖帶包圍在場過百傳媒及市民。（資料圖片）

警：有人利用反光衣作為掩飾

警方於Facebook專頁表示，近期越來越多穿反光衣人士於公眾活動中出現，警員難以在短時間內識別其身分，增加執法困難。警方指昨日有羣眾在元朗一帶聚集叫囂，現場有大批穿著反光衣人士，當警方嘗試執法時，他們便一湧而上，導致現場變得混亂，警方於YOHO MALL商場內截查超過150名穿反光衣人士，當中超過三分一並非進行傳媒採訪工作或受僱於傳媒機構，部分未能出示記者證或未成年，警方稱有人利用反光衣作為掩飾進行受禁羣組聚集，一方面阻礙警方執法，另一方面亦罔顧公共衞生安全。

警方今日又向4個記者協會發公開信，就上周日（19日）港鐵元朗站附近及形點商場內的公眾活動，記者採訪期間對在場警員工作構成影響。記協回覆指一直呼籲同業，在採訪期間應保持專業及克制，盡量避免與執法人員發生衝突，以免影響採訪工作。至於警方指現場有很多身穿反光衣人士，記協指要判斷在場人士是否新聞工作者，應考慮該人士的行為，並非單憑其衣著，又指《基本法》已訂明香港居民享有言論、新聞及出版等自由，任何香港居民包括學生記者，均有權採訪。

網媒及學生記者被要求出示身份證及截查物品。（資料圖片）

網媒因非受薪被票控 將拒交罰款

昨晚其中一名報稱為網媒「荃在感」女記者昨晚被票控後指，警員截查時指其機構沒有商業登記及記協證，向她發出限聚令告票，她指暫時打算不繳交罰款及會與公司商討；另一名同被票控的網媒「申宣事跡」女記者何小姐表示，當時警員詢問她有否受薪，她指自己沒有受薪，警員則稱沒有受薪不屬記者。何小姐指自己非初次到示威現場採訪，認為自己只是在盡記者責任拍攝及報導真相，認為警方扼殺新聞自由及會上訴。

學生記者被票控感無奈 將與記協商討

昨晚亦有多名學生記者被警方指違限聚令票控，其中一名恒生大學學生會編輯委員會記者表示，昨晚共3人於YOHO MALL採訪期間均被警方發出限聚令告票。他表示當時警方以封鎖線將在場傳媒包圍，傳統媒體獲警方放行，另一邊有網媒被警方帶到一旁搜身，他指有傳媒向警方質問為何有此差別對待，有警員回應指目的為防止有假記者。他其後被警員搜查，警員向他詢問包括是否受薪、其機構是否政府認可、有否記協證等，他稱其身分獲校方認可，亦有出示證明文件，惟警員稱他不是受薪而非記者，指他們3人違反限聚令。

該名學生記者表示對警方做法感到無奈，其學生媒體證已證明自己非可疑人物，又指其現場採訪已即時於網上刊登，認為見不到警方有任何證據可將他們入罪。他指稍後會聯同其他被票控的學生媒體，與記協開會商討事件。

警方於YOHO MALL內截查超過150名穿反光衣人士，稱有人利用反光衣作為掩飾進行受禁羣組聚集。（警方Facebook圖片）

昨晚共發159張告票

警方昨晚共向涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）的112男47女發出定額罰款告票，另外有7人分別涉嫌違反港區國安法、阻礙警務人員執行職務、盜竊、違反宵禁令及欠交交通罰款被捕，當中立法會議員許智峯涉嫌阻差辦公被捕，警方指他拒保候查，凌晨已獲暫時釋放，警方會保留檢控權利。許智峯昨晚獲釋時向傳媒表示，自己沒有簽署任何文件，在沒有「踢保」的情況下無條件獲釋放。