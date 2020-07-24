警查40宗爆竊案贓物流向　揭集團成員清洗犯罪得益再拘7男女　

警方今年4月在油麻地彌敦道拘捕1名干犯多宗爆竊案疑犯後，追查疑犯贓物贓款的流向，揭發有人為1個爆竊集團成員，疑將犯罪得益交予同黨接贓及漂白，警方一連兩日採取行動，分別在九龍城、旺角及深水埗拘捕該爆竊集團的7名年齡介乎25至65歲男女成員，涉嫌處理贓物及清洗28萬元黑錢，被捕人士現仍被扣留調查。據了解，該爆竊集團於去年12月至今年4月期間，涉及葵涌、東、西九龍區共40宗案件。

警方在34歳男疑犯身上搜出多件爆竊工具。（余睿菁攝）

西九龍總區刑事總部重案組第三隊總督察陳啟澤交待案情時指，警方於今年4月5日清晨在油麻地進行反爆竊行動，在彌敦道525至543號一幢商住兩用的大廈一單位拘捕一名34歳姓林男子，涉嫌爆竊上址一個住宅單位，警員在他身上搜出多件爆竊工具。其後，警員在該名男子在深水埗一酒店的房間據點內，尋回多宗爆竊案的失物。經深入調查後，警方發現總值約40萬元的失物，與去年12月至今年4月期間與發生於葵涌、觀塘及西九龍約40宗爆竊、盜竊、搶劫以及以欺騙手段獲得財產案有關。

警方展示近40宗爆竊案的失物，當中包括1批吊飾。（余睿菁攝）

西九龍總區刑事總部人員經進一步調查後，透過追蹤男疑犯的轉帳紀錄，相信他曾利用犯案得來的一張銀行卡及8張支票，將戶口內約28萬4千5百元轉入至他人的銀行戶口來清洗犯罪得益。警方鎖定5男2女，於昨（23日）及今日在九龍城、旺角及深水埗拘捕該6名爆竊集團成員，年齡介乎25至65歲，涉嫌洗黑錢，初步調查相信他們為涉案戶口的持有人。此外，人員今日在旺角染布房街一單位內拘捕了1名25歲姓黃本地女子，並檢獲3件與案有關的衛衣，她涉嫌處理贓物被捕。被捕人士現正被扣查當中。至於早前被捕34歲男疑犯則被控9宗爆竊以及1宗外出時藏有盜竊工具，現正還押於懲教所，將於8月11日在九龍城裁判法院提堂。

警方呼籲市民，不應為獲取報酬或任何原因，被不法分子利用去處理任何不明來歷的金錢。「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。