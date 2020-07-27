獨家｜禮頓山27歲女墮樓亡　疑劏場大王同居女友　室內檢可卡因

跑馬地豪宅禮頓山昨晨一名27歲女子墮樓亡，警方入屋調查檢獲多包可卡因，拘捕單位內的58歲男住戶。《香港01》追查後有驚人發現，該名被捕男子是58歲「劏場大王」尹柏權，消息稱，有人2個月前追求27歲女室內設計師，一周前女方搬入上址一高層單位同居，至昨早女事主被發現由高處墮下，倒臥6座平台，當場不治。警方循線索追查至樓上單位，破門入屋後發現尹在內，並在單位內檢獲約12.5克懷疑可卡因，遂以涉嫌販毒拘捕尹柏權，正追查女事主墮樓原因。案件列作販毒及有人從高處墮下跟進。

跑馬地禮頓山女子墮樓，當場不治。（陳浠文攝）

據了解，被捕58歲男子是有「劏場大王」之稱的資深投資者尹柏權，他近年買入零售樓面，然後入則拆售。2012至2013年間，他先後發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場、荃灣荃立方，舖面大多沽清，估計賬面賺逾15億元。惟3個劏場後來十室九空。

據悉，他於2009年以公司名義購入跑馬地樂活道2B號禮頓山一個高層單位，該單位當時市值3,870萬元，他獨居於上址。消息指，尹於今年5月開始追求27歲女子何雨芯，她從事室內設計，兩人旋即發展為情侶，至上周女朋友更搬入上址單位共築愛巢。

至昨（26日）早9時許，警方接報禮頓山一名女子懷疑由高處墮下，倒臥上址6座平台，救護員到場，證實27歲何女當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信她從上址一單位的洗手間墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

消息稱，警方破門後進入涉事單位調查，於單位的書房及主人房內，檢獲30多個透明膠袋，載有共重約12.5克懷疑可卡因、多個吸食工具，以及有多達17萬元現鈔散落單位不同角落。警員在單位內發現尹柏權，搜身後再檢獲一個疑曾載可卡因的透明膠袋，以涉嫌販毒將他拘捕。案件交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進。

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