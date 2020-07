獨家｜劏場大王尹柏權涉豪宅藏毒被捕　肇事單位資料揭剛與妻離婚

跑馬地豪宅禮頓山昨(26日)晨1名27歲女子墮樓亡,警方追查後於樓上一高層單位內檢獲可卡因,以涉嫌販毒拘捕58歲男住戶。據悉,被捕男子為「劏場大王」尹柏權,他與妻子離婚,並追求27歲女室內設計師,日前更在上址同居,惟昨晨27歲女朋友墮樓身亡。尹柏權過去多次購入大型零售舖位,劏成多個細舖拆售,其中,2012至2013年間先後拆售尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場、荃灣荃立方,估計帳面賺15億元,令他被封「劏場大王」。

肇事的禮頓山6座高層單位,根據土地註冊處資料,於2019年3月單位已登記一些法庭文件Certified True Copy Of The Notice Of An Application For Ancillary Relief,指出尹柏權正與一名李姓女士,即2人離婚申請時進行財產分配,涉及該單位。

根據資料,尹柏權曾購入多個大型舖面,劏成細舖放售,包括天水圍嘉湖新北江商場、深水埗深之都商場及大埔大日子商場均為其手筆,當中成名作為2012至2013年間連續推出3個劏場,帳面勁賺15億元。

2012年9月,尹柏權以約4.1億購入荃灣地皇廣場,2個月後劏成230個細舖,面積介乎66至174呎,售價高達約233萬至738萬元,他與相關人士套現近9億元,帳面賺近5億元。同年,他以4.85億元買入荃立方,劏成約207個舖位,面積介乎64至100多呎,入場價約150萬元,套現約5.5億元,賬面賺約6,500萬元。

3個劏場最賺錢為2013年開售的尖沙嘴首都廣場,他以19.8億元購入百樂酒店的商場部分,即DNA商場,劏成逾700個細舖放售,實用面積最細僅20多呎,套現約30億元,賬面賺逾10億元。