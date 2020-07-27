「劏場大王」尹柏權遍佈全港　多淪吉場　小業主多損手

因女友墜樓而被揭藏毒的「劏場大王」尹柏權是資深地產投資者。2012至2013年間，尹柏權先後發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場，兩者極速淪為十室九空之死場，小業主叫苦連天。

尹柏權等於2012年10月底以19.8億元，購入的尖沙嘴百樂酒店商場一籃子店舖，後易名為首都廣場，座落區內金馬倫道旺段、劏場後由人氣蒲點淪為吉場。

尖沙咀首都廣場 業主呻個個都輸

首都廣場全場劏舖數目超過700個，拆售之初提供首兩年5厘租金回報保證，因而吸引了不少投資者認購，包括一些基金界人士。

位置上，首都廣場座落金馬倫道及漆咸道南交界，毗鄰尖東，地點不算差，但商場外人來人往，商場內卻十分冷清。《香港01》以往曾訪問首都廣場第一代業主黃小姐，她直言︰「個個都輸晒，好慘！就算只是投資一間你都死！呢度太靜太細，70萬元都賣貴喇！依家70萬元都無人要，我諗都係但求快啲甩手，因為租唔出一個月都要畀成1,000元管理費。」

尖沙咀首都廣場是著名的劏舖場。（資料圖片）

首都廣場目前已淪為吉場。（吳美茸攝／資料圖片﹚

荃灣地皇廣場業主持貨約6年 18年賣出蝕287.6萬元

荃灣路德圍附近的地皇廣場，亦是尹劏出來的商場，根據最新土地註冊處的資料，商場1樓139室今年7月以120萬元售出, 原業主於2013年以428萬元購入，連同手續費損手逾300多萬元。

另外，地皇廣場2樓237號舖，建築面積約84平方呎，業主在2012年12月以407.6萬元購入舖位。該舖於2018年12月以120萬元易手，業主持貨約6年帳面蝕287.6萬元離場，舖面大幅貶值70.6%。

2018年10月另一相鄰舖位235號舖亦錄得大幅蝕讓成交，業主在2012年12月以403.5萬元買入該舖，建築面積約82平方呎，去年10月以89萬元轉售，持貨6年帳面損失314.5萬元，舖面貶值78%。