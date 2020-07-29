新冠肺炎︱民間各區開放午飯場地列表　牧師：有個地方食飯休息

「辛苦搵來志在食」，但新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊限聚令，今日（29日）起食肆全面禁止堂食，許多打工仔只能到公園、街邊食外賣，又逢暴雨，無法自在用膳。有見及此，多區教堂及工廈等，免費開放午膳空間，有網民開設fb專頁「各區午間免費用饍地點分享」，供查閱可開飯地點。 油麻地1間教堂明午起開放用膳空間，料可接待逾百人，牧師說：「有個地方畀佢（午饍市民）食飯、休息、用洗手間、飲杯水。」

窩打老道54號循道衛理聯合教會安素堂明天開放午膳空間，提供數十座位。（林振華攝）

今午暴雨下，打工仔於路邊、公園、梯間等角落午膳，情況甚為狼狽。不少工廈商戶、教堂等決定開放午膳空間，有網民開設fb專頁「各區午間免費用饍地點分享」自救，網羅開飯地點供有需要人士查閱。

窩打老道54號循道衛理聯合教會安素堂，將於明日至周六中午12時至2時開放副堂予市民用膳，晚上7時許，職工仍馬不停蹄擺設桌椅及準備消毒清潔用品。

堂主任林崇智牧師表示，受限聚令影響，教堂聚會已全面暫停，改為網上直播崇拜，明天副堂用作午膳空間，冷氣、洗手間開放，亦備有開水。他強調「嚟食嘢唔係聚會，純粹係個人休息，需要用洗手間，飲杯水」，不鼓勵到場市民聚集聊天。

林崇智稱，副堂設有55個座位，相隔逾1.5米並以膠板相隔，料兩輪可接待逾百人。市民進入前，須量度體溫，並以酒精搓手液消毒，用膳後即時戴上口罩，市民離開後，職工會消毒桌椅後再安排他人入座，亦會定時清潔洗手間。倘人多，將再開放兩個房間，提供20多張座椅，「冇枱房間，唔係好理想，但都舒服過喺街坐，舒服過淋雨、太陽曬。」

林崇智指，安素堂對面1個建築地盤有逾百工人開工，今午他們坐在路邊石壆用膳，地下濕淋淋，巴士車輛經過時沙塵滾滾，希望空間可供他們食飯休息，今日已向他們派發單張，同時亦歡迎其他市民前來使用。