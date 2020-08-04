新冠肺炎│乘客驟減　日賺百元已偷笑　的士司機：試過要倒貼車租

「埋站即刻有客」，的士司機過去一直不憂做，然而，疫情爆發後，好景不再。炎熱的夏天，的士司機肥黃駕著車於街上覓客，兜兜轉轉、走遍油尖旺，卻接不到一單生意，他決定找個的士站排隊等客，甫入站內已有十多輛的士排在前方﹐半小時、一小時過去，肥黃仍在排隊，等候一個半小時後，終於有客上車，一聽地點，不禁苦笑，「排個半鐘，支旗先30蚊。」一更下來營業額不足500元，扣除車租及入氣費用，分分鐘倒貼，「有人截車，就好似中獎咁」不單是肥黃的心聲，亦是疫情下的士業的寫照。 肥黃於1983年便入行，訪問當天他向記者展示一日的「戰績」，早上6時開工至下午4時，營業額為510元，扣除車租及入氣費後，淨收不足150元，即每小時有15元收入「得百幾蚊人工，不過算好㗎啦，試過要倒貼呀。」為減少開支，肥黃放棄吃午餐，每天只是靠咬麵包填肚，「屋企都要消費，我𠵱家出嚟賺百幾蚊都可以負擔到部分開支。」

過去上下班的黃金時間打工仔要爭的士搭，但在疫情下一切情況大反轉，的士站排滿20多輛車。（余睿菁攝）

7月本港疫情進入第三波爆發，多日確診個案破百宗，人心惶惶，自有多名的士司機確診後，明顯更少市民搭的士，肥黃稱，以往上下班的黃金時段，人人爭的士搭，現在的士站全是車龍，「試過等個半鐘都冇客。」以往一日營業額可達1300至1500元不等，現時不倒貼車租已滿足，「正常一日可做22支旗以上，好多都係長途，𠵱家一日11支旗到啦，每支旗都係30到50蚊。」

捱過2月至4月的低潮，眼看著5、6月疫情有好轉，豈料7月再出現社區大爆發，肥黃稱，「我諗會越來越差，因為已經控制唔到」。

的士司機肥黃於1983年便入行，為減少開支，放棄吃午餐，每天只是靠咬麵包填肚。（余睿菁攝）

為生存的士司機轉行做保安

入行快30年的譚先生，既是車主亦是的士司機，他轟政府「幫唔倒忙」，一早應實施嚴格的入境措施，卻不聽民意，「𠵱家封關都解決唔到問題，已經過晒秒，咁你點可能控制到？」 譚認為，寬鬆的入境管制措施是導致第三波疫情爆發的原因，「點解咁多人會突然間係7月爆出嚟？就係因為冇封關，佢（政府）係整蠱緊全香港人。3月時都冇咁差，𠵱家係連醫療系統都就快崩潰，嗰陣時都仲守得著門口，𠵱家門口都守唔住。」

日用半升消毒水 每接一轉客消毒車廂一次

譚先生指其經營的車行，疫情後不少司機沒有續租車，選擇轉行做保安，「一日得百幾蚊，如果屋企有幾個人，真係搞唔掂，買餐餸都唔夠。」面對慘淡的生意，譚先生直言「真係甘，好難做，冇心機做。」

嘆氣歸嘆氣，該做足的防護措施還是不能少，為保障客人及自身安全，譚先生每接一單生意後，都會用消毒液消毒車廂，每日用近半公升消毒水，「個客一落車就要消毒，門、凳、成個車廂都徹底消毒，然後再消毒自己衫、手，無辦法，我係要保障返我自己，同埋要保障返下一個乘客安全。」

昔日下班時間打工仔爭的士搭，在疫情下一切情況大反轉，的士站排滿20多輛車，司機等上一個多小時才接到一單生意。（王譯揚攝）

禁堂食後 晚上人流驟減

港府於7月15日強制全港食肆下午6 時至翌晨5 時禁止堂食，實施首日，記者聯同香港的士小巴商總會副理事長林勝達、及的士司機肥黃巡察荃灣及油尖旺一帶的士站情況。平日被視為黃金時段的傍晚6時許，荃灣西站對開的士站至少有20部的士在排隊，排頭位的司機稱，平時8分鐘可由隊尾排到隊頭接客離開，惟疫情下排上隊頭後，等了35分鐘亦沒有乘客，「冇得堂食，條街都冇人，好慘呀，好似蕭條咁。」

的士生意額下跌了7成

林勝達稱，估計的士業生意額下跌了7成，至晚上9時後，平日熱鬧的市區猶如死城，不少夜更司機9點便提早收工，「行又唔係，等又唔係，都唔知點，係的士站排隊，排成個鐘先一支旗，分分鐘一支旗得20、30蚊。」據林勝達了解，的士call台的單亦下跌了7成，「得幾個鐘頭開工，如果嗰幾個鐘頭搵唔到就冇，望天打卦。」