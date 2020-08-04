新冠肺炎│洗衣生意受挫　抵押物業填開支　負責人：唔想夥計失業

洗衣廠天花上的鐵通沒衣服掛、廠內擺滿空蕩蕩的衣籃、年中無休的乾衣機不再發出轟轟聲，「我未試過一間門市得幾件衫、或者無衫收，成條良景邨咁大，門市竟然一件衫都冇得收。」於屯門設廠至今逾30年的「一定好乾洗有限公司」老闆麥寶江道出近半年來的心酸，不禁發出苦笑。 縱使現時每月倒貼10多萬元，甚至要抵押私人物業補貼公司支出，但麥寶江仍堅持不放員工無薪假，「唔想夥計冇嘢做，大家生存到，大家開心」，麥老闆只望疫情快過，令洗衣廠生意重回軌道。

「我未試過一間門市得幾件衫、或者無衫收，成條良景邨咁大，門市竟然一件衫都冇得收。」老闆麥寶江道出近半年來的心酸，不禁發出苦笑。（楊嘉朗攝）

近萬呎的洗衣廠承包了40多間門市的乾洗工作、以及多間機構的制服，高峰時60名員工密密做、停不了手。惟疫情下少了人上班，乾洗西裝及制服的生意慘淡，每天只收回少量乾洗衣物，20個員工一個上午便可完成工作。採訪當天，記者於上午11時許到達洗衣廠，負責處理乾洗衣物的4名工人對著一張空蕩蕩的大檯，沒有衣服可處理。員工黃女士稱，往常檯上應是堆積如山待處理的衣物，「以前啲衫堆係到，我哋做唔嚟，𠵱家停晒手，企係到，好清閒。」

於洗衣廠工作了逾20年的老師傅司徒伯伯，平日負責夾機工作，由高峰的每夾逾300件衣物，到疫情下一日只有數十件衣物要燙，「一個人做30間分店嘅衫，仲要半日就做完，以前係完全唔可能。」

洗衣廠天花上的鐵通沒衣服掛、廠內裝衣物的車空蕩蕩、年中無休的乾衣機停機不再發出轟轟聲，全因疫惰令生意大受打撃。（楊嘉朗攝）

不忍員工失業 老闆抵押物業幫補

自疫情爆發已來，洗衣廠的生意大跌6成，「我𠵱家每個月都要倒貼10幾萬，惟有拎自己啲私人物業去銀行按揭，我諗過再唔掂，就另外搵個物業再抵押。」

由高峰年賺200多萬，到現時收入不夠出糧要抵押物業補貼，問及為何不暫時停業，麥寶江幽默稱「要怪自己太重感情」，由一間地舖做到擁有過萬呎的洗衣廠，過去逾30年的時間便在乾洗事業上，除了不甘放棄自己的心血，亦要為平均年齡過50歲的員工負責任，不忍跟隨自己多年的老夥計失去生計，自疫情爆發以來，員工亦不曾放無薪假，「做洗衣廠都係上咗年紀嘅阿姐、阿叔，佢哋出去搵唔返嘢做，唔想夥計冇嘢做，大家生存到，大家開心。」

疫情未有好轉跡象，麥寶江對未來感到悲觀，「有展望都唔敢講，好似黑暗多過光明，根本唔知道幾時先會好。」洗衣廠有申請政府「保就業」計劃，獲批約30萬，麥認為幫助不大，「政府啲津貼真係幫唔到好多，都係頂住先，捱住先，𠵱家只能聽天由命，希望疫情快啲好轉。」

負責處理乾洗衣物的工人對著一張空蕩蕩的大檯，沒有衣服可處理。（楊嘉朗攝）

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洗衣業除了依賴門市乾洗生意，亦有大型洗衣廠生意來自食肆、酒店業，惟疫情下食肆、酒店業慘敗，亦影響洗衣廠的生存。擁有10層洗衣廠的「如意洗衣有限公司」，一半生意來自食肆、3成來自酒店，疫情後該兩個行業要乾洗的檯布、床單量大減7成，如意負責人李林稱，現時廠房有6層停止開工，員工需要放無薪假，「唉，在於我哋嚟講，一句形容，慘烈！」

洗衣廠預計今年蝕3000萬

隨著酒樓出現倒閉潮，洗衣廠亦預計會被走數，「平時洗衣檯布2、3個月先有錢收，𠵱家酒樓執笠，糧都冇得出，點會找到數俾你？」李林估計今年會蝕3000萬，望著熄了燈、沒有機械聲的廠房，他甚是無奈，「你睇下啲設備，少嘅幾十萬、貴嘅幾百萬，𠵱家全部瞓係到，係到療養，總之看完是心嗡，諗都冇諗過。」

洗衣廠負責人李林稱，現時廠房有6層停止開工，員工需要放無薪假。（蔡正邦攝）

香港洗衣商會主席周漢強稱，疫情至今有約2成洗衣廠結業，「大家都捱緊，有啲都就執。」他解釋，洗衣廠的顧客除了門市街客，最重要的是來自酒店、食肆、美容、髮型屋、健身室等行業的生意，惟疫情爆發後，主要客源都面對要停業或有限度營業，連帶洗衣業的生意亦受影響。

周漢強稱，近年來因自由行盛行，來自酒店業的生意最標青，每日都可從不同酒店接收一貨車的待洗衣物，惟疫情後旅遊業停滯，連帶洗衣業亦受影響。每天只收到少量待洗衣物，但涉及衛生問題，不能堆積數天才開機洗，令洗衣成本增加。

洗衣業前期投資大，小型洗衣廠前期需要投資300萬至600萬，而大型洗衣廠動輒1000萬至2000萬，除了投資成本大，結業後要將機器處理亦不易，因此一般行內人士不輕易結業，惟是次疫情影響太大，即使有政府的補貼，有些廠房亦捱不住。