本港爆發第三波新冠肺炎疫情，各行各業再次陷入低潮。今年本是雙春兼閏月，不少新人早已籌備婚禮，惟因應疫情一拖再拖，令婚禮攝影師的生意亦遭受重挫。有從事婚禮攝影8年的自由工作者透露，生意自2月開始受影響，本來是旺季，目前的訂單卻不多於10張。他認為政府近日推出多項抗疫「辣招」中，口罩令及2人限聚令最對他們影響最大，「𠵱家戶外一定要戴口罩，即係pre-wedding相都影唔到，最近加上2人限聚令，新人都已經兩個人，我哋仲點影？」

從事婚禮攝影工作8年的周先生屬自僱人士，疫情下收入大受影響。（陳蕾蕾攝）

新冠肺炎疫情打亂不少新人陣腳，同時亦重挫婚禮攝影師的生意。從事婚禮攝影工作8年的周先生屬自僱人士，形容疫情前一般一年可接到約40場婚禮，2、3月更是接單高峯月份，惟一場疫情殺到，今年上半年只做到少於10場的訂單，「今年本身係雙春兼閏月，應該接到好多單，但2月簡直係低谷，生意跌咗四成」。即使本港於5至6月疫情放緩，對婚攝行業亦無補於事，「通常新人需要年半時間計劃個婚禮，係好長遠嘅事，所以疫情短暫放緩對我哋亦冇幫助」。

根據政府第二輪防疫抗疫基金共1,375億元的撥款申請，除資助僱主出糧外，亦向有供強積金的自僱人士發放一筆過7,500元津貼；若自僱人士或自由工作者沒有強積金供款紀錄，則無法受惠。

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「我以為勤力、努力就會有回報，冇諗過疫情影響咁大，𠵱家捱唔捱得住已經唔關實力問題，因為係源頭冇單。」 婚禮攝影師周先生

盼業界推出明確工作指引

要「疫市」結婚，新人和婚攝行業的人都作出不少妥協，「之前日頭迎娶嗰部分照做，夜晚擺酒因為限聚令就要延遲，分開兩日做」，亦有新人選擇較小規模的婚宴形式，例如於中午時分設草地婚禮，連周先生的攝影團隊、化妝師及兄弟姊妹團在內，全場只有約20人，希望能盡量減低傳播風險。周先生慨嘆，政府多項防疫「辣招」下，對他們最大影響的便是「口罩令」，「𠵱家戶外一定要戴口罩，即係pre-wedding相都影唔到，最近加上2人限聚令，新人都已經兩個人，我哋仲點影？」

婚禮攝影工作是周先生的主要收入，疫情嚴重影響生意，他坦言於今年3月已開始動用積蓄度日，雖然早前他亦有申請政府的防疫抗疫基金，獲得一筆過7,500元的津貼，但也幫助不大。被問及期望政府能推出什麼措施來幫助自由工作者解燃眉之急，周先生坦言：「唔會對政府有咩期望，反而希望婚攝界可推出疫情下嘅明確工作指引，方便業內人士工作。」疫情無了期，周先生面對8年婚攝工作中最難捱的一段時間，「我以為勤力、努力就會有回報，冇諗過疫情影響咁大，𠵱家捱唔捱得住已經唔關實力問題，因為係源頭冇單」，目前他只能靠朋友介紹一些商業廣告拍攝工作幫補生計，「但其實都係得好少，因為疫情乜都停晒」。他估計疫情若能在今年內受控，這大半年來積壓的訂單均會集中在12月進行，屆時將忙得不可開交，「多數客人都改期到年底，不過我哋一律冇額外收費」。