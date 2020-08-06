新冠肺炎︱元朗9男Party Room深宵聚會　男負責人違反限聚令被捕

今日（6日）凌晨約1時，新界北總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查，突擊搜查元朗宏業東街1間Party Room。當時場內有約9名男子聚會，警員隨即拘捕上址負責人。該名24歲姓曾本地男子違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

限聚令下本港情況：

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政府延續社交距離措施至8月11日

周一（3日）政府公布延續現行已實施的社交距離措施，由8月5日零時零分起生效，為期7天，直至8月11日。措施要求所有第599F章下附表所列處所停止營業，包括）遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）及美容院等地。

另外，除獲豁免者外，繼續在上述七日期間內禁止在公眾地方進行2人以上的羣組聚集。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。