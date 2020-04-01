【新冠肺炎】限聚令生效首三日　港府巡逾萬處所　發838勸諭提示

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府日前推出「限聚令」及餐廳距離限制等規例，截至4月1日凌晨，港府多個部門巡查了逾1.1萬個地點，涉及餐飲、酒吧、熟食小食攤檔、戲院、會社及持牌遊戲機中心等，共發約838次口頭勸諭或提示。

有食環人員到尖沙咀突擊巡查多間食肆及酒吧。（資料圖片）

港府早前刊憲，訂立《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，實施臨時措施應對疫情。據食環署、衞生署及民政事務總署回覆，截至今日（1日）的零時零分，多個部門共巡查了超過1.1萬間處所，涉及餐飲、酒吧、熟食小食攤檔、戲院、會社及持牌遊戲機中心等，合共發出約838次口頭勸諭或提示。

食環署發言人表示，截至今日（1日）零時零分，食環共視察了7,600多間餐飲處所，當中逾25間為持卡拉OK場所許可證，共作約650次勸諭提示，主要涉及未有為顧客量體溫、餐桌距離不符規定。而巡查了逾3,400間熟食小食的小販及街市攤檔，共發出約180次勸諭提示。

另外，衞生署控煙辦亦巡查了60間持酒牌酒吧，並向當中8間未符規定的處所作口頭勸喻。

而在戲院、浴室及持合格證的會社和持牌遊戲機中心方面，食環及民政事務總署分別派員巡查共約887次，沒發現有處所違反規定。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼