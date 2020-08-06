新冠肺炎│印傭確診　灣仔宿舍外傭口罩戴一半　居民：大廈未消毒

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日新增的85宗個案中，其中一名確診者為印尼外傭，於8月4日確診，她於上月22日至23日與28名外傭一同居於灣仔駱克道357號的一個宿舍。 今日（6日），《香港01》記者前往駱克道375號大廈了解，4D單位及11A單位為外傭宿舍，4D單位窗外掛滿數十件衣服。記者拍4D單位門，惟未有人開門，但單位內傳出煮食聲及說話聲。未幾一名操廣東話的女子從單位內離開，懷疑為中介公司職員，記者向她查詢確診外傭是否曾住上址、單位內有否消毒等，女子拒絕回應，只稱「唔知」。該名女子開門離開時，記者觀察到單位內有至少5名外傭，大部分人有戴口罩，惟有人將口罩拉至下巴位置。

女子開門離開時，觀察到單位內有至少5名外傭，大部分人有戴口罩，惟有人將口罩拉至下巴位置。（香港01記者攝）

記者再前往11A單位了解，同樣無人應門，門外有港燈於2月發出的截斷電力通知。同層住戶林先生稱，雖然2月有截電通告，但依他所見，涉事單位近日每晚都有著燈，懷疑仍有人在單位內過夜。

居於福基大廈6樓的菲傭Anie表示，未見有衞生署職員到場進行消毒程序，目前只能注重個人衛生，她稱不擔心會染上新冠肺炎。

同大廈住戶感擔憂

從事金融業的林先生稱，昨日由新聞報導得悉同幢大廈的外傭宿舍有人確診後，公司已要求他在家工作。林表示，至今日中午仍未見有衞生署人員到大廈消毒，他對此感到很擔心，因平日出入與外傭同一部升降機，「有時成部𨋢都係（外傭），好危險，佢哋冇咩意識，口罩都係戴一半」，林表示，未來或需要搬離。

涉事印傭曾到銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心與4名外傭同住。今日下午，記者到傭譽僱傭中心了解，職員拋一句「我唔知」後，立即關門。

4D單位窗外掛滿數十件衣服。（香港01記者攝）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診外傭無外遊紀錄，上月20日離開前僱主後，曾到兩個外傭宿舍居住，包括7月22日至23日在灣仔駱克道357號的一個宿舍與28名外傭同住、7月30至31日於銅鑼灣糖街1至5號的宿舍與四名外傭同住。而與確診者同住的28名外傭，已各自到全港各處的僱主家中，衞生防護中心擔心病毒四散，正聯絡各僱主做病毒檢測。