華大「火眼實驗室」物資車現身西環中山體育館　多箱物品運入館內

本港新冠肺炎第三波疫情仍然嚴峻，公營醫療系統面臨爆滿危機，早前消息指政府計劃選址度假營及大型體育館改建成社區治療設施，再有政府體育館疑被用作協助檢測用途。《香港01》今（6日）晚發現一輛掛有提供檢測服務的內地公司華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，於西環中山紀念公園體育館將物資運入體育館內，現場多名內地人員，警方及政府新聞處人員亦有到場。

一輛華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，晚上駛入西環中山紀念公園體育館。（香港01記者攝）

晚上9時許，《香港01》記者於西環中山紀念公園體育館外，發現一輛掛有華大基因「火眼實驗室援港物資」橫額、載滿貨物的貨車，於體育館外停泊，其後駛入體育館，並卸下最少14箱以木箱裝載的貨物，其中部分貼有「微電腦連鎖傳遞窗」的字條。

人員拍照稱「我們第一車物資終於來了！」

另外約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」。惟當記者上前詢問有關物資及體育館用途，職員並未有回答。數名警員到場協助，有政府新聞處人員亦在場拍攝。

消息：政府考慮改建體育館作臨時醫院

因應公立醫院病床需求緊張，醫院管理局於本月1日起啟用亞洲博覽館社區治療設施，首階段提供約500張病床，主要接收18至60歲、病情穩定的患者，目的為騰出公立醫院設施用於年長及其他有需要患者。另外早前有消息指，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施（臨時醫院），消息指紅磡體育館及啟德郵輪碼頭亦是選址之一。

包括華大基因旗下華昇診斷中心在內的3家私營化驗所，日前由港府繞過招標，委託負責提供檢測服務。華大基因化驗所位於大埔工業邨，周一（3日）記者曾發現有多名職員將新運到的醫療物資搬入室內，期間一輛私家車駛入化驗所。