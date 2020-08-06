新冠肺炎｜亞博館考慮加建負壓艙處理急救情況　由醫管局策劃

新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增約95宗個案，單日確診數字連續第四日維持雙位數。 亞洲國際博覽館的社區治療設施，早已在8月1日起啟用，醫管局今日（6日）表示，正考慮在亞博一號館外加設負壓病房，屆時病人可使用負壓艙，以作特別治療或急救用途。 就有傳媒報道，「內地方艙醫院支援隊」會改建亞博館成「方艙醫院」，或會將亞博一號館現時的500張病床，增加至 2,000張，醫管局稱手上無資料顯示未來會有改變。

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金門建築公司以組裝貨櫃建造負壓隔離設施，又指近日曾與醫管局及發展局溝通，希望可以在亞博試用有關病房，但商討仍在初步階段。

被問及有關設施會否送至社區隔離設施使用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，現時正考慮在亞博一號館外加設負壓病房，屆時病人可使用負壓艙，以作特別治療或急救用途。他又指，由於負壓艙設計複雜，故工程部正與不同團體商討，「萬一病人有需要時，都可以用到。」

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亞博一號館設施 由醫管局籌備及策劃

劉又指，亞博一號展館的社區治療設施，主要接收病徵較輕微的人士，自設施啟用後，一線病床的使用率已大幅下降，新確診病人已能較快入院。他說，有關設施大大紓緩醫院隔離病床的壓力，他又向同事道謝，並稱一號館的社區治療設施，起初都是由醫管局籌備及策劃，並用了數星期時間。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（羅君豪攝）

早前有傳媒報道，「內地方艙醫院支援隊」會改建亞博館成「方艙醫院」，或會將一號館的500張病床，增加至 2,000張，劉指，有關設施在8月1日起啟用，暫有約500個床位，亞博現時只接收了百多位病人，手上無資料顯示未來會有改變，但以他所知，他們要盡量使用這500張病床。

被問及醫管局是否「完全無被知會」，劉指，亞博暫時尚有足夠床位，但就會否在其他地方設臨時醫院，他稱醫管局任何時間都會未雨綢繆，並與不同政府部門溝通。

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