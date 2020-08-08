楊明涉醉駕︱警：暫停楊明涉及警隊宣傳活動　已上載影片再作安排

藝人楊明今（8日）凌晨於山頂馬己仙峽道發生車禍，上救護車時需由兩名警員左右攙扶，他涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕。 楊明過去曾多次高調「撐警」，亦曾演繹包括劇集《機場特警》的警察角色，今年警方更邀請楊明以劇中「Easy Sir」角色拍攝多段警察宣傳片。警方表示，定必秉公辦理調查，又指有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停，已上載影片會視乎性質及內容再作適當安排。

楊明駕駛平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山「自炒」，意外後涉事平治右車頭擱於石壆上。

楊明於去年反修例運動期間曾多次高調「撐警」，包括曾到訪警察總部，其後於微博上載與警察公共關係科總警司郭嘉銓及謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥等合照。楊明經營的燉湯店亦於新冠肺炎疫情期間，推出警員及家屬專享優惠。今年劇集《機場特警》播出後，楊明以劇中「Easy Sir」角色拍攝多段警察宣傳片，包括預防騙案及警員招募等。惟於今晨車禍楊明被指有醉駕之嫌，又再次被揭過去醉駕及刑毀等前科。

警：定必秉公辦理 暫停有關人士涉警隊宣傳

警方發言人指，有關案件的涉案人士已被拘捕，現正保釋候查，須於9月上旬向警方報到。案件由港島總區交通部負責調查，定必秉公辦理。警方發言人又指，有關人士涉及警隊的宣傳活動將會暫停，已上載警隊網頁及社交媒體專頁的影片會視乎性質及內容再作適當安排。