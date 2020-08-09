新冠肺炎｜政府派員巡查旺角天橋　外傭兩人一組轉用膠枱布墊地

本港第三波疫情嚴峻，限聚令收緊至2人，多個政府部門今日（9日）進行聯合行動巡查外傭聚集地，包括旺角道行人天橋等，呼籲在場人士需遵守限聚令並佩戴口罩，同時向他們派發宣傳單張。 疫情下的旺角天橋兩側仍有外傭聚集，大部份人以兩人一組席地而坐，未有違反限聚令。來港工作10年的外傭Wina表示，首次遇上限聚情況，擔心被趕走後無處可去，又指自己會加強消毒墊地的布墊；亦有外傭表示， 現時會帶備消毒用品做好預防措施，同時改用一次性膠枱布墊地。

旺角行人天橋兩側仍有外傭聚會，兩人一組，每組保持一定距離。（鄧詠中攝）

多個政府部門包括勞工處及警務處人員今日（9日）進行聯合行動，巡查外傭聚集地旺角道行人天橋，期間派發宣傳單張，呼籲在場人士需遵守限聚令並佩戴口罩。來港10年的外傭Wina坦言，擔心被趕走後無處可去，又指對上次與友人聚會仍容許4人，現在已限制為2人。Wina續指，以往假日多數會到其他地方，現時較難尋覓地方休息，今日有友人告之可到上址聚會因此到場，但自己稍後亦會離開。Wina表示來港已經工作多年，首次遇上限聚情況，僱主亦有提醒她注意疫情，而自己則會定時替自備的紅白藍布墊進行清潔。

來港工作3年的外傭Liko直言，對限聚令感到憂慮，「好擔心（被人趕走）」，僱主曾向她表示如假日無處可去可以留在家中。同行友人 Maria則指，今天下午約三時便會提早回家，自己曾聽聞友人埋怨現時難以找到地方休息。她續指現時會帶備消毒用品做好預防措施，坦言「一定要呢啲（消毒用品）」，亦會改用一次性膠枱布墊地，「方便啲，唔使帶返屋企」。