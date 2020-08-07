新冠肺炎｜直擊確診印傭曾住希雲大廈衛生差　住户稱常有外傭入住

新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（7日）公布昨日（6日）單日新增89宗確診個案。當中確診的轉工印傭（個案編號3664）於7月25日至29日及8月1日至3日，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住，署方但仍未找到業主、未開到門，正在調查中。 於希雲大廈有不少外籍人士出入，有部分單位未有拉上鐵閘，於門外聽到有人用外語交談。有菲律賓籍住户稱，假日會開放單位予任職外傭的親友休息，而同幢低層單位有不少外傭居住。有入住半年的住户指，平日見不少印傭出入，「幾個幾個咁出入」，估計她們多人同住。

菲籍住戶：假日讓外傭親友入住休息

銅鑼灣希雲大廈衛生環境欠佳，後樓梯放置滅鼠藥，並有大量垃圾棄置在多層。有部分樓層貼有英語告示，於走廊聽到有人用外語交談。

菲律賓籍住户Lyn單位內有多張床，她稱單位為自住用途，假日會開放予任職外傭的親友休息及暫住。她稱，於低層有數層單位均有外傭居住，平日她們出入有戴口罩。她說，獲悉有外傭確診後已即時消毒單位。

銅鑼灣希雲大廈菲律賓籍住户Lyn稱，低層多個單位有外傭入住。（羅國輝攝）

有不願透露姓名的住户稱，其居住樓層幾乎全層均為外傭入住。她稱間中看到她們未有戴口罩，家有小孩的她稱對有人確診感擔心。

入住半年的楊先生稱，多層不時見到有外傭出入，多數為印尼籍，「幾個幾個咁出入，」估計她們多人同住在外傭宿舍。他稱出入的外傭表現友善，亦有戴上口罩。他與另外兩人同住，指家人甚為緊張，平日很少外出。他又種大廈衛生情況欠佳，疫情爆發後亦甚少清潔。

銅鑼灣希雲大廈菲籍住戶Lyn的單位內有多張床，她稱是給做外傭的親友，在假日到來休息。（羅國輝攝）

家有小孩的高先生稱，大廈不時有外傭出入，並有不少劏房單位，對有人確診感擔心。他稱大廈衛生情況欠佳，一個月才會清潔一次，由於家有小孩，會盡量少帶他外出。