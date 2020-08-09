新冠肺炎｜中環外傭如常聚會個別群組多於兩人　外傭︰假期很重要

本地新冠肺炎疫情持續，近日相繼有兩名轉工印傭確診，令人擔心會否導致群組爆發。記者今日（9日）早上到外傭假日聚集熱點中環一帶視察，中環港鐵站內，高峰時有過百名外傭聚集，部分人甚至擺攤進行買賣，有職員在場驅趕。有外傭表示，得知有印傭確診消息，自己亦感到擔心，但坦言假期是十分重要，難得有一日可以與朋友相聚，「我們視朋友如同家人」，強調會做好防疫措施。

周日早上，高峰期一度有過百人於中環站內聚集。（盧翊銘攝）

記者今日到中環一帶視察，在皇后像廣場一帶，雖較以往人流減少，但仍有不少外傭聚集、擺賣。現場所見，她們大多有遵守2人限聚令，但部分群組仍多2人，未必有1.5米社交距離，當記者上前詢問時，便立刻分開。附近一帶亦有食環署人員巡視，拍下照片作證，並不時發出勸喻，未見發出告票。

有外傭透露，以往沒有那麼多人在地鐵站內聚集，不過今日天氣炎熱，大家又怕違反限聚令，故聚在站內等朋友、擺攤的人比以往多。

外傭稱假日想與朋友相聚 惟不知有何地方可去

菲傭Winnna來港3年，認為假日對外傭而言十分重要，在她們眼中，朋友重要性如同家人般。她又承認，雖然中環人流已稍減，但仍然有很多人聚集，但她亦表示相當無奈，直言根本不知可到哪裡。疫情肆虐，最近更相繼有印傭確診，她亦表示相當擔心，但認為確診者只關乎宿舍，故中環等地仍是安全，強調會戴好口罩，亦會經精使用酒精搓手液。

菲傭Agnes 在港工作近一年，在站內等待朋友。她認為，今個周末，雖然站內有大量人潮，中環已比以往少人得多。她表示，由於限聚令緣故，聚集人數不得多於2人，故只約了一名朋友相聚。她又直言，違相聚令的罰款額高達2000元，基本上是外傭月薪的一半，有極大阻嚇性。她又指，自己會做好防疫措施，包括戴好口罩。