黎智英被捕｜官媒列「四人幫」之首　劉兆佳：美制裁加快中方壓制

警方今早（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查，是當局首次動用國安法，搜查傳媒機構。 黎智英長期以來都是北京「眼中釘」，去年曾被中央政法委炮轟為「禍港四人幫」之首，他過往曾多次到美國與官員見面，旗下的壹傳媒是現時香港最主要的民主派媒體。外界關注到，今次拘捕行動，是否和美國財政部上周五公布制裁11名中港官員有關。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這類拘捕和搜查行動，需要長時間的部署和評估外界反應，因此和上周五美國公布的制裁行動未必有直接關係。但他認為，對付境內外反中勢力，本身就是北京國策的一部分，隨著美國制裁中港官員、加強對中國的壓制，中方對於香港本地反對勢力的壓制行動也會加快，相信類似執法行動陸續有來。

官媒屢批黎智英「反中亂港」 與李柱銘等列「四人幫」

黎智英自九十年代創辦壹傳媒以來，一向被視為民主派重心人物之一，亦是民主派主流政黨的主要捐款者之一，經常被親中派及相關媒體批評。去年8月，中央政法委以「『禍港四人幫』十四宗罪」為題，點名批評黎智英、前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁為「禍港四人幫」。

文章指黎智英是「四人幫」之首，是「反對派主要金主」，藉助壹傳媒英美政治勢力不斷插手香港事務，每當有反對派活動前，都會煽動市民情緒。文章特別點名黎智英助手Mark Simon，指他曾任美國海軍情報員，質疑由他代表與美國聯繫，多次向美國捐款，據報Mark Simon目前亦被警方通緝。

值得注意的是，中央電視台今年播映記錄片《另一個香港》，詳細介紹引發去年反修例運動的來龍去脈，當中再次提到「四人幫」，批評黎智英「長期資助反中亂港活動」，用掌控的媒體「煽動非法街頭政治運動」。

黎智英不時與外國聯繫，他去年7月曾到訪美國，獲美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧接見。壹傳媒旗下《蘋果動新聞》近月推出英文版本，黎智英不時以英語發表政治評論，政界一般相信這是瞄準海外英語系讀者，擴展國際上的影響力。

央視今年5月播出紀錄片《另一個香港》，形容黎智英、李柱銘等人是「四人幫」。（《另一個香港》截圖）

何俊仁：拘捕行動為報復美國制裁

何俊仁回應《香港01》查詢時表示，今次警方除了拘捕黎智英外，更拘捕他的兩名兒子，認為全世界都會有感，這次拘捕事件是為了報復美國制裁港府及內地官員一事。何俊仁說，以往從未發生類似今早警方大規模搜查事件，認為明顯是「做給人看」地回應美國制裁，未來需要繼續留意內地還有甚麼行動，又指反制措施應該針對美國官員才對。

本身是律師的何俊仁說，今次事件警方是以國安法採取行動，擔心一向保障傳媒的「公眾利益」理由還是否存在，又指現時連黎智英能否保釋仍屬未知之數，不過在事態未明朗前，難以全面評論。

劉兆佳指，今次執法與美國制裁未必有直接關係，但相信美方對中方的行動，會加快中方對香港境內反對勢力的壓制行動。（資料圖片）

劉兆佳：執法陸續有來

民主黨立法會議員涂謹申認為，壹傳媒一直被北京視為「眼中釘」，警方在美國公布制裁的短時間內，引用《港區國安法》大舉拘捕黎智英和搜查《蘋果日報》，批評這是北京指使特區政府的報復行動。他又認為，警方搜查傳媒機構，是影響新聞自由、製造寒蟬效應。

劉兆佳分析，這類拘捕行動一般需要籌備一段時間，有長期周詳的部署、研究清楚法律依據、充分評估外界反應；而落實中央國安工作、壓止內外反華勢力、制止美國在港的官方或非官方機構在港實行政治活動，本身就是中央國策一部分，因此拘捕行動和美國數日前的制裁行動未必有直接關係。

不過他指，隨著美國的制裁行動，可見美方加強對中國的打擊力度，而本地親美力量對外國勢力的配合，是北京認為必須壓止的。劉兆佳相信，類似的執法行動將陸續有來，而美國的制裁，明顯會加快相關行動的步伐。