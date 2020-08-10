黎智英被捕｜警搜查黎智英次子黎耀恩中環餐廳　帶走大批證物

壹傳媒集團創辦人黎智英今（10日）早涉嫌違反《國安法》等3項罪名被捕；另外，4名壹傳媒集團高層、黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩同被捕。今午12時許，有至少10名警員進入黎耀恩於中環德輔道中88號地舖開設的「四季常餐」餐廳內搜查，職員在一旁等待。至中午約12時40分，職員應警員要求落閘，稱警方正在進行調查。

警員離開後，餐廳仍未開閘，職員在餐廳內等候。（馮國良攝）

至中午12時55分，部分警員帶走一大籃的證物，包括文件、電腦、電子儀器等，他們離開時未有回應在場記者提問。至於餐廳內仍有至少3名警員繼續調查，他們逗留至下午1時11分，3名警員帶走一個黑色行李箱，同樣沒有回應記者提問。

黎耀恩於中環德輔道中88號地舖開設的「四季常餐」餐廳內，有至少10名警員在場搜查。

另外，今早約9時45分，國家安全處高級警司李桂華率領逾200名警員前往壹傳媒位於將軍澳的大樓，並進入大樓內搜查，有警員一度翻看記者工作檯上的文件。至早上11時許，黎智英被押回壹傳媒大樓，他雙手被戴上手銬，進入其位於2樓的辦公室搜查。

當警方押黎智英回辦公室調查期間，警員不斷擴大在壹傳媒大樓2樓內的封鎖範圍，更一度要求編採部記者離開封鎖線內座位。《蘋果》總編輯羅偉光與李桂華交涉，最終記者可以繼續採訪工作，包括拍攝。