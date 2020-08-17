劏房悲歌│牆壁裂開透光變危牆　電力裝置存隱憂　中風漢戰戰兢兢

本港房屋問題難以解決，根據統計處2016年的數據，有逾21萬港人居於9萬多個劏房單位內。劏房居住環境狹窄，近年事故頻生。本月初一名女子於旺角劏房單位內沖涼時，因觸電殞命，機電署調查發現劏房內的電力裝置電線短路，接地裝置亦不符合相關規定。 《香港01》日前與電業工程人員巡查深水埗一劏房單位，揭發屋內電力裝置存在隱憂，沒有漏電保護器，當屋內出現漏電時或不會及時跳掣，不符合《電力條例》。除了電力裝置不合規，更恐怖的是廚房一幅一推便會倒的牆，不單對租戶安全構成危險，牆身磚塊更隨時會墮落街傷及途人。

劏房戶吳先生稱，全屋只剩下一個插座可以用，「開冷氣就無電腦，開得電腦就冇冷氣，一負荷就驚漏電。」（蔡正邦攝）

牆壁裂開變危牆

6年前吳先生租住深水埗石峽尾街一舊樓劏房，雖說有瓦遮頭，卻危險處處。劏房內令人驚心動魄的是廚房那幅一推便會倒的牆壁，屋外的陽光從裂開的牆縫穿進廚房。吳先生稱，2017年廚房的抽油煙機倒下，吊在半空中，告知業主，對方卻稱無事，後來牆身開始慢慢裂開，業主才將抽油煙機取下，但稱若要求修補牆身，就要吳先生搬走，因中風行動不便的吳先生﹐當時覺得搬家工程大，只好繼續住在「危樓」中，「好徬徨，我一路同佢（裂開的牆身）鬥長命，睇邊個冧先。」

入住不久後吳先生便察覺樓上單位滲水，令單位內的牆身油漆變軟、出現剝落情況，2015年初，劏房內突然停電，有保險絲燒了，更冒出大量煙，幸好沒有釀成火災，自此之後，全屋3個插座壞了2個，只剩下一個插座可以用，「開冷氣就無電腦，開得電腦就冇冷氣，一負荷就驚漏電。」

劏房內令人驚心動魄的是廚房那幅一推便會倒的牆壁，屋外的陽光從裂開的牆縫穿進廚房。（蔡正邦攝）

一個插座要負責全屋的電器，根本無法做到，「始終有個隱患存在」，吳先生透露，自己一直很小心處理用電，盡量使用低電力的電器，已放棄使用雪櫃、電磁爐等。惟電器工會理事長駱癸生檢查劏房後指出，屋內惟一的插座底部有問題，「好嘅插蘇好貼，佢呢個推都唔入，又好鬆，連萬能插都插唔入，接觸不良會導致發熱，如果郁佢會有火花，好危險。」駱癸生稱，平時他往劏房戶檢查時，最常見的情況便是插座鬆脫導致漏電，火花燃著雜物釀成火災。

單位內沒有漏電保護器

插座鬆脫可維修，駱癸生發現屋內電力裝置另一隱憂是沒有漏電保護器，「電死人都係靠保護裝置保護你。」駱補充，本港自1985年後，《電力條例》已要求每個插座都需要有漏電保護器，以防止漏電令人體遭受電擊。他舉例，普遍劏房都是採用儲水式熱水爐，「因為劏房比較小，俗啲叫做攬住個熱水爐嚟沖涼。」儲水式熱水爐為何容易令人觸電受傷、甚至死亡，駱癸生解釋，因沖涼時人體全身濕透，及沒有穿鞋子，當手持金屬花灑時，而熱水爐出現漏電情況，「變咗差唔多成個人體，甚至成個地方都帶電，成個都會導電。」若沒有漏電保護器，電力不能在短時間內跳掣，人體會因受電擊而死亡。

雜物應遠離插座

鑑於近年劏房意外頻生，駱癸生建議，劏房業主要採用合規例的電力裝置，而租戶在有限空間內應要盡量將雜物遠離插座，「如果擔心有火警，建議放滅火筒係門口，起碼可以自救。」住屋問題成為本港世紀難題，在短時間內無法解決的情況下，劏房無法被取締，駱癸生認為政府應將劏房規範化，全面檢查劏房戶的電力裝置及消防設備，讓劏房戶住得安心。

電器工會理事長駱癸生檢查劏房後指出，不少劏房都是採用儲水式熱水爐。（蔡正邦攝）

吳先生戰戰兢兢住在劏房逾6年，同時也輪了6年公屋，卻仍是一場空，本身以彈琴為生的吳先生，今年因疫情關係接不到工作，年初後手停口停，2月時他無奈下最終向社區社工求助，社工為他申請社區房屋，幸運地抽中位於南昌街的社區組合房屋，「成個人開心咗，放鬆咗，冇咁緊張。」吳先生稱，雖然社區組合房屋只能住兩年，但起碼能在安全的空間，等候分配公屋消息。