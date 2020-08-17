劏房悲歌｜新婚婦觸電6小時慘死　丈夫誓言追究到底：寧願係我死

「好掛住佢，好想再拖住佢手，唔想好似𠵱家咁樣，每日淨係攞住佢部電話。」新婚5個月便要與太太陰陽相隔，憶起與太太的點點滴滴， Kenny流下男兒淚。 本月初旺角一劏房發生觸電悲劇，奪去36歲女住客Annie性命，機電署調查發現，該劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，屋內的接地裝置並不符合相關規定。因劏房的電力裝置不合規，令愛妻喪命，Kenny誓言會向業主追究到底:「我要知道個真相，點解我老婆會死得咁慘，犯錯嘅人係要負責任，賠錢係賠唔返條命俾我，賠唔返個老婆俾我。」

訪問過程中，Kenny一直摸著太太生前用的電話，「揸住佢部電話，當佢無走過，摷返啲合照睇，呢個就係我每日嘅生活。」（余睿菁攝）

Annie走後，Kenny 返回劏房收拾，打開雪櫃9成都是他喜歡吃的食物、近門口位置放著兩打他每早提神用的咖啡，「一個女仔抬24罐咖啡行樓梯，你話呢啲老婆去邊到搵，佢對我真係好好，唔可以同佢白頭到老，真係好遺憾。」

2017年，Kenny與Annie在酒吧邂逅，然後發展成戀人，至今年2月終拉埋天窗，成為夫妻。新婚5個月，夫妻原計劃生寶寶、一起去旅行，惟突如其來的意外，令兩人對未來的期望再也不會實現。Kenny現時每天會前往殯儀館，摸摸太太的骨灰，「我一路麻醉自己，呢件事唔係真嘅，點會無端端就無咗。」訪問過程中，Kenny一直摸著太太生前用的電話，「揸住佢部電話，當佢無走過，摷返啲合照睇，呢個就係我每日嘅生活。」

太太租住涉事劏房近10年 給外母落場休息

Annie在丈夫心中是一個節儉、孝順的好太太，Kenny透露，妻子10年前開始租住旺角華園大廈2樓一劏房單位，原因是為了方便於油尖區做飲食行業的母親及自己，可於下午落場時間有地方休息，而該段「午間小聚」亦是母女相處、談心的溫馨時間，「唔係因為窮而要租劏房，而係因為佢(太太)有心，想媽媽落場有得休息。」

太太突然離世令雙方年邁的父母、兄弟姊妹、朋友均感到傷心，有家中長輩更因此而要看心理醫生，Kenny心如刀割，事發至今半個月，他腦海仍不斷回放太太倒臥在地、全身被電至發紫的畫面，難以忘記伸手去摸太太時，她仍然承受著電撃帶來的痛苦，「我摸佢時仲通緊電，一諗到呢啲......我唔知點先可以令自己好過啲」。現階段Kenny只想安排好太太身後事，讓她入土為安。但他堅稱會追究到底，查清太太之死責任誰屬，「我一定會追究到底，係所有屋企人嘅意願。」

事發後，Kenny返回傷心地，為太太招魂、做法事，單位仍未通電。（余睿菁攝）

事發前一日，任職司機的Kenny收到公司通知他翌日放假，從事酒店餐飲業的太太因要如常返工，於是叫Kenny獨自回梅窩探望奶奶，豈料卻發生悲劇，「如果我有order要返工，出事嗰個係我，我寧願死嗰個係我。」

同事通知無故失更 趕返劏房始發現太太慘死

Kenny憶述8月1日下午3時半左右，收到太太好姊妹的來電，稱太太沒有上班、公司無法聯絡她，「以我太太性格，佢係無可能冇返工而唔通知公司，佢好盡責，唔會甩更。」Kenny立即開車返回旺角劏房，「我一路揸車返去都心知不妙，一定係出大事，我心入邊希望佢只係有事暈咗，唔係死。」抵達單位時，屋內有開燈但無人，廁所摺門關著，他嘗試推開廁所門不果，又發現廁所內沒有動靜，Kenny一度懷疑有賊在廁所內，而太太被賊人制服無法出聲，「因為冇跳電，我就懷疑有賊匿埋係廁所唔敢出嚟」，於是Kenny一邊高呼「老婆」、「老婆」，一邊叫隔離單位住戶報警。

Kenny再返回單位內，用力踢開廁所門，赫見太太倒臥在地，雙腳僵直頂住門，「跟住我去摸住佢對腳仔，一路仲通緊電，佢下半身已經被電到紫色，我見到佢時已經崩潰。」警方事後告知Kenny，太太手及腹部有燒傷的痕跡，相信花灑一直黏在太太身上，「由朝早11點開始一直電到下午5點，我一諗返起呢個情景，我會好難過。」

業主至今沒有就事件道歉

而事發當日下午5時許，Annie電話卻收到業主WhatsApp詢問熱水爐有否漏電，因另外兩個劏房租戶指熱水爐出現漏電，「我老婆點答啦，佢都走咗囉。」Kenny稱，事發後業主一直沒有親自聯絡他，只是透過女婿要求Kenny交出鎖匙、及後業主兒子曾聯絡Kenny家人，表示可提供金錢上的支援；至8月13日，業主再透過代表稱要與Kenny聯絡，查詢續租問題，「叫我方便就聯絡佢。」惟業主沒有就事件道歉，「一句對唔住都冇，一個冇承擔嘅人，我點解要同佢講嘢，我老婆走咗，我唔係要你賠，你賠唔返個老婆畀我，我剩係想拖返我老婆隻手。」

Kenny當日用力踢開廁所門，赫見太太倒臥在地，雙腳僵直頂住門，她已失去知覺，惟身上仍有電通過。（余睿菁攝）

Kenny從調查人員得知意外原因或與另一劏房裝修有關，懷疑搭錯線導致意外發生，而業主一度稱該單位只是擺放雜物，沒有裝修，Kenny質疑有人說謊 ，「最不能理解業主點解可以咁粗疏，妄顧安全，我知無人想，但如果跟好啲，會唔會冇呢啲悲劇發生？」太太真正的死因至今仍未明，Kenny又指，劏房雖採用儲水式熱水爐，但太太習慣事先煲好水，將開關掣關閉才沖涼，他質疑為何事發時屋內電力系統為何於漏電時不懂跳掣，直斥業主將單位租出去後便不跟進是不負責任。

現時本港有逾21萬人居於劏房，Kenny認為當局應以此事為鑑，嚴正跟進劏房電力裝置是否合規，並要求業主每年找合資格電工檢查，再向政府報告，「唔好再有同類事件發生，因為痛失家人真係好難過，慘劇真係唔好再發生，唔好再攞啲人命嚟較飛。」

觸電殞命女死者遺體由仵工移走。（資料圖片）

機電署回應指，已完成事故成因調查，事故原因涉及一劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，而屋內的接地裝置並不符合相關規定而引致。署方現正就是否有人違反《電力條例》及其附屬規例進行調查，並會在有需要時採取適當的法律行動。根據《電力條例》第56條，任何人干犯條例所述的嚴重罪行，首次定罪可處罰款$50,000及判處監禁6個月。

警方回應指，旺角警區人員聯同相關部門正跟進調查有關案件，並已安排為死者進行驗屍，事主死因有待毒理化驗報告及法醫的驗屍報告確定。

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2007年一名青年觸電死 業主賠償250萬元

翻查資料，2007年本港亦曾發生舊樓單位青年觸電死意外。當時一名女子於舊樓單位浴室內沖涼，懷疑熱水爐電線漏電而觸電，其男友聞呼叫聲入浴室營救，同被電擊中，兩人同陷昏迷，女子其後醒來，發現男友昏迷，報警送院後不治。死者母親事後向業主提出民事索償，官司經10年糾纏終達成和解，業主於2017年願向原告賠償250萬元。

2017年及2018年亦曾發生有人使用電熱水爐洗澡時觸電喪命的意外。根據《電力條例》，於2011年4月1日起，若熱水爐安裝在浴室2.25米以下並有外露非帶電金屬部份，則必需安裝一個30毫安的漏電斷路器加以保護，確保在發生間接或直接碰獨電的情況下，能於在安全時間內截斷電源，以確保安全。