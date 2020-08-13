周六恢復內地經港轉機　機場職員認為無助生意　現行經濟內循環

機場管理局今（13日）凌晨宣布，於周六起（15日）至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，至於前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。《香港01》記者今（13日）到機場視察，現場依舊燈火通明，卻份外冷清。出入境大堂則人跡杳然，八成商店食肆暫停營業，部分營業的店舖更「拍烏蠅」。有職員向記者透露，現時機場店舖的收入來源都為「內循環」，於機場消費大部分為機場職員。

機場出境大堂非常冷清。（黃頴津攝）

新冠肺炎在全球爆發，旅遊業大受打擊，昔日看得眼花繚亂的航班資料顯示屏，現時僅剩下兩個屏幕顯示離港班次。機場四周杳無人煙，大部分連鎖商店及食肆都已暫停營業，記者在現場觀察，有食肆更「拍烏蠅」，生意慘淡，職員指，現時主要客源都為機場職員。有找換店職員向記者透露，近月生意蕭條，平均一日僅得4至5人光顧，又有其他找換店甚至「一日一單生意都冇。」他們指，即使周六起開放內地旅客轉機服務，對生意並無幫助「佢哋（轉機旅客）都係禁區入面，所以對生意冇咩幫助。」亦有人直言，對於此政策亦感擔心。

+ 7 + 6 + 5

機場店舖經濟內循環

不過，仍有寥寥的店舖能「疫市」下維生。一間售賣防疫用品的店舖於7月在機場開業，吸引不少機場職員光顧。防疫用品店職員指，政府未實行work from home前生意不俗，至今稍有回落。另一間販賣手機殼的店舖為機場職員提供優惠，同樣大受歡迎。

香港機場自3月25日起停止所有轉機服務，所有非本港居民從海外國家或地方乘搭飛機抵港人士、從內地、澳門和台灣入境的非本港居民，若過去 14 天曾到訪海外國家或地區亦不准入境。至今日（13日），機場管理局宣布，由內地機場出發的旅客，於周六起 （15日）至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點；至於前往內地的轉機及過境服務仍然暫停。

周六起恢復內地經港轉機或過境安排

機管局聲明指，自本年6月1日起香港國際機場恢復轉機及過境服務以來加強的措施維持有效，並適用於所有出發地及目的地，包括旅客須以同一張機票預約由不同航空公司集團營運的轉機或過境航班，旅客必須已辦理登記手續及持有兩程登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。機管局強調，轉機或過境旅客不可於香港國際機場停留超過24小時，且必須預先確認可於目的地入境。

根據各地區實施的入境及健康相關規定，航空公司必須在登機前確保旅客符合目的地的入境及健康檢疫要求，以及遵守香港國際機場對轉機及過境服務的要求，以避免旅客於香港國際機場滯留。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時指，機管局暫時仍未交代多項內地經港轉機安排的落實細節，例如如何知悉轉機旅客14日內的旅遊史、一旦高危人士來港如何處理、未有遵守安排的旅客罰則等。他認為，恢復內地經港轉機安排關鍵是於旅客上機前，可將高危人士識別及攔截來港。

航運交通界立法會議員易志明接受港台節目《千禧年代》時認為，內地疫情大致受控，如經過妥善的防疫轉機程序，恢復從內地到港的轉機服務可行，有助內地生往海外升學，同時提升機場活動以增加收入，屬利民措施。