倫常慘案｜周凱亮弒雙親轟動全城　肢解後稱父母失蹤高調求助

今日凌晨（17日）西營盤高街富裕大廈一單位發生倫常慘劇，一名44歲姓覃男子疑與78歲父親於家中爭執，其間有人取出軍刀捅父，事後兒子墮樓身亡，警方將案件列作「謀殺」及「自殺」案。 過往本港亦曾發生子女弒父母慘劇，當中2013年周凱亮肢解父母轟動全城，根據法庭資料，周認為一生失敗源於父母，逐哄騙兩老到大角咀新居參觀並殺害兩人，再用多日碎屍，其後更向外界聲稱父母失蹤尋求協助，最終被揭發為謀殺雙親的兇手。

周凱亮案轟動一時 殺雙親後聲稱兩人失蹤

2013年3月，當時29歲的周凱亮哄騙兩老到大角咀海興大樓參觀新居，其後殺害六旬父母，並利用多日進行碎屍，其友人謝臻麒則協助處理屍體。事後周報警稱父母失蹤，又接受傳媒訪問﹑向外界尋求協助，直至他在WhatsApp群組自爆殺人案件後，警方逐掩至周家位於西營盤西園單位調查，當場拘捕周凱亮。周凱亮最終被判謀殺罪成判囚終身，而謝臻麒則謀殺罪名不成立，非法處理屍體罪成判監一年。

被告周凱亮被裁定謀殺父母罪成，被判終身監禁。（youtube截圖)

過去8年，本港已發生5宗子女謀殺父母的倫常慘劇。

2018年12月6日，一名26歲保險經紀疑因財困，在屯門家中向65歲父親借錢不遂，以利刀插頸弒父，再將屍體放進紅白藍膠袋，由屯門運往香港仔華富邨舊居附近棄屍大海，其後一度潛逃往台灣，返港被警方拘捕。

2018年6月18日，一名23歲女子疑因堪濕疹折磨，在屯門中心住所內以利刀刺死60歲父親及56歲母親後，再用膠袋笠頭吸氦氣自殺身亡。

2013年3月，中菲混血青年霍立賢，邀請21歲友人陳明天，到八鄉橫台山寓所打機時，聯手殺害50歲父親霍禮池，同時傷及43歲菲籍母親Irene，最終兩人均被控謀殺及企圖謀殺，判處終身監禁。

44歲男Rambo軍刀捅父後墮樓亡

今日凌晨（17日）時份，高街富裕大廈一單位，一名44歲男子疑與78歲父親於廳中爭執，其後有人取出Rambo軍刀捅向老父，父親走避不及中刀亡，兒子則攀窗墮樓身亡警員到事發單位調查時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，並於現場檢獲一把35厘米的軍刀，而78歲的男子則倒臥血泊當中，身上有兩處刀傷，相信事發前有人曾發生爭執。案件目前列作「謀殺」及「自殺」。

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