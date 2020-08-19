【倫常血案】洪福邨男子睡夢中被斬4刀重創　涉案妻子墮樓亡

洪水橋發生倫常血案。凌晨4時許，洪福邨洪樂樓1單位內，發生斬人案件。1名婦人涉嫌用刀襲擊丈夫，丈夫額頭及雙手最少中4刀受傷，幸仍然有知覺，然而婦人隨即攀窗一躍而下。 受傷丈夫大驚報案，救護員趕至現場，發現婦人倒臥大廈1樓對開石屎簷蓬，當場身亡。救護員隨後為受傷丈夫急救，並送往屯門醫院治理，搶救大約3小時後，直至清晨7時始離開急症室，由醫護人員送上病房留醫。警方正調查事件。被斬傷的丈夫姓陳（65歲），凌晨睡夢中被妻子斬傷，未知原因，而女死者姓李（50歲），二人未有子女。

陳男現正在屯門醫院治理，而女死者的將屍體由仵工運往殮房，死因仍有待驗屍後確定。警方經初步調查，案件列作「傷人」及「有人從高處墮下」，現交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進。

一周兩宗倫常命案釀３死１傷

本周一（17日）西營盤凌晨亦發生倫常慘案，44歲兒子在寓所斬殺78歲父親後，跳樓墮斃。而父親胸、腹共中三刀重創不治，79歲母親則受驚不適送院，由女兒陪伴。據悉，兒子七年前經營的兩間公司倒閉，五年前破產，三年前離婚，數年間屢遇挫折，他離婚後搬回與父母同住，周一凌晨與父吵架後發生慘劇。

警員到現場調查。