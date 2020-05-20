照顧者哀歌｜半年3宗倫常雙屍案　張超雄：政府欠支援

將軍澳今早發生母女墮樓命案，揭發家庭倫常慘案。七旬母疑因長年照顧患病的輕度智障細女，不堪疲累下萌生死念，與女兒雙雙墮樓亡，為半年內第三宗倫常雙屍命案。立法會議員張超雄示，隨照顧者年紀漸長會更難照顧成年患病子女，惟本港輪候院舍服務往往需等待逾十年，照顧者「無一刻可以停」；而近日疫情下日間照顧中心服務暫停，照顧者與被照顧者在家更如「困獸鬥」，他批評政府對於照顧者的支援欠奉，呼籲增加支援，同時盡早恢復照顧服務。

今早將軍澳發生一宗母女墮樓案，死者遺體及後移至停車場暫放。（黃偉民攝）

張超雄育有一名29歲智障女兒，直言對今早母攜病女墮斃事件感同身受，他指病患的子女通常難以自理基本起居飲食，同時精神或健康均欠佳，不少照顧者隨著年紀漸邁，身體日差，難以全天候照顧成年患病子女。張超雄續指，現時香港輪候各大院舍的服務時間非常長，往往需要等待超過十年以上，而目前香港亦沒有上門暫顧服務，照顧者沒有喘息的空間，「無一刻可以停」，當照顧者萌生死念時，往往擔心子女日後無人照顧，或會帶同對方尋死。

他續指，疫情下部份日間照顧服務暫停，加上不少中心及院舍禁止探望，照顧者寧將被照顧者帶回家中，惟在家情況如同「困獸鬥」，需要24小時進行看顧，早前有調查發現，過半照顧者均有抑鬱情況。他呼籲政府盡快恢復日間照顧中心服務，盡快落實上門暫顧服務，增加對照顧者的支援服務等等。

立法會議員張超雄，隨照顧者年紀漸長，開始難以照顧成年患病子女，而在疫情底下日間照顧服務暫停，照顧者與被照顧者在家更如「困獸鬥」。（資料圖片）

立法會社福界議員邵家臻則表示，社會不時誤以為照顧工作通常是健康人士照顧患病者﹑年長者照顧年幼者，而真實情況繁複好多，情況包括以老護老﹑以老護殘﹑以殘護老﹑以殘護殘，他批評政府對照顧者的支援欠奉，目前本港對於照顧者的定義並不清晰，亦沒有統計數字及相應對策，即便有上門送飯﹑陪診服務等，輪侯亦需非常長的時間。

邵續指，望政府盡快落實照顧者政策，包括提供照顧者的醫學教育﹑提供情緒輔導﹑提供照顧者喘息空間以及提供照顧者津貼。

本港近年發生照顧者疑不堪壓力下尋死的倫常慘案。

2020年4月23日，大窩口邨一對分別81歲及77歲的夫妻，疑不堪疾病折磨，由高處墮下身亡。

2020年2月27日，黃大仙竹園一名患末期腸癌51歲男子，疑因厭世於睡房內燒炭自殺，與其相依為命的八旬母親亦於客廳吸入濃煙，送院後證實不治。

2018年11月19日，天水圍天恩邨75歲老與87歲妻子燒炭亡，老翁因行動不便需坐輪椅，其妻則有精神問題。據悉，夫婦曾向子女透露死念。

2017年6月6日，筲箕灣耀東邨發生老夫殺妻案，八旬老翁黃國萬，疑不堪涉中風六旬妻受病痛折磨，以「不求人」將對方壓死，及後自首報案。