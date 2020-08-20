海關搗家族式跨境走私集團拉13人　檢160公噸凍肉　涉洗黑錢1.9億

香港海關上周四起一連兩日（13日及14日）進行代號「海晴」的執法行動，成功搗破一個以家族式營運的跨境走私凍肉及清洗黑錢集團。行動中，檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，估計市值約2500萬元。整宗案件涉及的走私凍肉貨值及海關考慮充公的資產，共涉1.9億，為過去5年破獲同類案件中金額最高的案件。案件中，海關共拘13名年齡介乎40至65歲的男女，被捕人全為親屬關係，包括主腦3兄妹、主腦妻子及其妹夫等親信。

海關檢獲大量現金。（黃偉民攝）

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸表示，此走私集團非常有組織。海關經調查後發現，集團全由家屬親屬成員組成，包括主腦3兄妹、主腦妻子及其妹夫等。而集團又組用貨櫃場及碼頭，並自設車隊、躉船及拖船，以一條龍形式走私。主腦亦會在場親自監督。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，走私集團先安排入口凍肉送到他們租用的貨櫃場，進行拆櫃併櫃及包裝，其後安排貨櫃車將凍肉運到碼頭，及後送上躉船至深夜由拖船拖至香港西水面，待內地快艇或貨船接應並進行交收。海關相信，南沙及番禺一帶的荒廢碼頭落貨，再由貨車將凍肉運到江門、佛山及東莞的凍倉儲存。

胡偉軍續指，凍肉主要是來自美國的貴價牛肉和牛肋條，海關會繼續追查相關凍肉有否流入本港市場，亦會調查該集團的實際運作時間。

走私集團骨幹成員為親屬關係

海關上周四起一連兩日（13日及14日），海關出動逾250人進行代號「海晴」的執法行動，拘捕13人，包括主腦及骨幹成員。於13日晚上，龍鼓洲對開海面截查1艘躉船及拖船，於躉船上檢獲約160公噸懷疑走私凍肉，估計市值約2500萬元，並拘捕4名55至65歲的懷疑涉案男子。其後，海關再突擊搜查九龍新界的13個地方，包括7個商業登記地址、4個住宅、1個貨櫃場及1個碼頭辦公室。再拘6男3女，年齡介乎40至58歲。

行動中，檢獲約1800萬元現金和貴重物品，凍結該集團成員名下銀行戶口共約2700萬元存款，並考慮充公集團成員名下合共約值1.2億元的8個物業及3個車位，整宗案件涉及的走私凍肉貨值及資產共約1.9億元。

財富調查課監督鄧惠顏表示，集團會利用犯罪得益購買金器及名貴手錶，行動中撿獲大量金條及金飾，同時亦發現有現金以信封和信袋膠紙封好。

今次記者會海關罕有安排3名穿上制服的關員，手持長槍站在證物枱的兩旁，而期間就發生小插曲。一名持槍關員突然不適暈倒，最後由其他海關人員扶起離開。