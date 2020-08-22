【街市鼠患】食環署加強街市滅鼠消毒　突擊巡查肉檔9檢控

日前領展旗下的秀茂坪街市被揭鼠患問題嚴重，有肉檔豬殼隨意放於地上，近10多隻老鼠爬上豬肉上不斷咬食，涉事肉檔被勒令即時停業。食環署今（22日）表示已於部分街市展開密集式滅鼠行動及加強防鼠措施，並致函屠房提醒於運送食用牲口屠體及什臟至店舖時必須確保提供適當保護。 食環署又在本月13日至昨日向新鮮糧食店持牌人或負責人，及公眾街市售賣肉類的攤檔承租人採取合共16次突擊巡查，當中就9宗個案已展開檢控。

針對街市鼠患問題，食環署表示已加強公眾街市的防鼠措施，並陸續在部分街市展開為期3個月密集式滅鼠行動，每晚結束營業後徹底清理垃圾、清洗街市通道和溝渠，並在深宵時段放置大量捕鼠器。食環署又指會鼓勵街市檔戶配合，包括清理雜物及妥善存放貨物例如食物，署方各區環境衞生辦事處亦會陸續邀請有關持份者展開防鼠患的聯合行動，包括食環署轄下街市及私營街市營辦者。食環署昨日（21日）於其轄下的大成街街市展開有關行動，今日亦聯同領展在其轄下的秀茂坪街巿及附近作深層清潔及放置捕鼠器，並與街市檔戶商討豬肉運抵街市時的處理安排。

16次突擊行動9檢控

食環署又指已發信提醒售賣鮮肉的持牌新鮮糧食店，及公眾街市售賣肉類的街市攤檔承租人遵行有關規定，食環署又在本月13日至昨日，向新鮮糧食店持牌人或負責人，及公眾街市售賣肉類的攤檔承租人採取合共16次突擊行動，當中就9宗個案已展開檢控。食環署又表示於上周五（14日）致函上水屠房及荃灣屠房各運肉車輛負責人及運肉車輛許可証持有人，提醒他們在運送食用牲口屠體及什臟至店鋪時，必須確保屠體及什臟受到適當保護，免受蟲鼠侵害及污染。

街市陸續提早關閉1小時消毒

食環署又表示，已在轄下多個街市採取多項措施以加強清潔消毒等防疫工作，由於疫情嚴峻，食環署自7月中旬起額外安排轄下約60個街市陸續提早關閉1小時深層清潔消毒作預防性措施，並透過機電工程署的全力配合，於36個人流較多的街市安裝體溫探測系統，及在部分街市安排員工以手提或座地式體溫探測儀為顧客量度體溫。食環署聯合機電工程署改善部分街市空氣流通的情況，按實際需要在部分街巿裝置水冷移動式空調機，及曾於7月下旬在北河街街市進行試驗計劃，安裝兩部配備高效率空氣微粒子過濾網的移動式空氣淨化機。

食環署在未來數天會繼續安排以下12個位於港、九及新界的公眾街市陸續提早一小時關閉，於晚上7時起消毒作預防：

8月23日（星期日）

灣仔街市

海防道臨時街市

北河街街市

古洞街市購物中心



8月24日（星期一）

正街街市

西營盤街市

花園街街市

沙頭角街市



8月25日（星期二）

保安道街市

牛池灣街市

藍地街市

錦田街市