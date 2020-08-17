新冠肺炎〡晚市禁堂食、2人限聚令、口罩令　再延七日至下周二

本港新冠肺炎疫情正緩慢回落，但消息指今天（17日）仍有40多宗確診個案。政府下午公布，決定繼續延長禁晚市堂食、限聚令、口罩令等措施7天，至8月25日，未有恢復晚市堂食。 食肆在晚上6時至翌日清早4時59分，不可提供堂食，其他時間不得有多於 2 人同坐一桌，桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板。而表列處所需繼續關閉；2人以上的羣組聚集在公眾地方仍然被禁；市民在公眾地方亦必須繼續戴口罩。

政府決定繼續延長禁晚市堂食、限聚令、口罩令等措施7天，至8月25日。 （資料圖片／梁鵬威攝）

食肆晚上維持不設堂食

政府宣布，由8月19日至25日期間，每天下午6 時至翌日上午4時59分，停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；亦關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用的處所或該處所的部分範圍。而餐飲業務處所亦需要求客人在飲食外須一直佩戴口罩；需為客人量度體溫、提供消毒潔手液；桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過該處所通常座位數目的 50%；不得有多於 2 人同坐一桌等。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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健身中心卡拉OK續關閉

在處所方面，純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處 所（一般稱為酒吧或酒館）必須關閉 ；餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享 用的範圍必須關閉。至於遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、 派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池亦繼續關閉。

另外，限聚令亦持續，2 人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，否則在公眾地方禁止羣組聚集。

口罩令亦會延續，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時， 須一直佩戴口罩。