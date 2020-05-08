士沙涉偷毒品｜再多2名西九反黑休班警被捕　包括1名高級督察

西九龍總區反黑組1名41歲姓許警署警長（俗稱士沙），涉嫌私吞2.1公斤懷疑冰毒證物被捕，警方繼昨晚深夜再拘捕1名37歲男警，於其石硤尾1個住宅單位檢獲約23公斤懷疑冰毒後，毒品調查科人員經進一步調查後，今日（8日）晚上再拘捕2名分別31歲及36歲休班男警，2人涉嫌「公職人員行為失當」，現正被扣留調查。

據了解，今日被捕的2名休班警的職級，分別是31歲高級督察及36歲警員，均隸屬西九龍總區反黑組，與早前被捕的姓許士沙及37歲警員同隊。截至今晚，警方共檢獲25公斤懷疑冰毒。警方指有理由相信案中起出的冰毒，同樣與4月28日的億元毒品案有關。

消息稱，毒品調查科深入調查上4月28日的1.58億元冰毒案時，經詳細檢視案件處理程序，發現有警員處理毒品案現場時，在程序上有可疑之處，懷疑因此令涉案的士沙有機可乘，偷走部份冰毒，故今日以「公職人員行為失當」將2名休班警拘捕，但暫未有證據顯示2人與前一天被捕的士沙及警員屬合謀。