7.21事件│警39分鐘到場改口為18分鐘　三個時間版本人言人殊

「7.21」元朗站襲擊事件，發生超過一年，警方昨日（26日）大規模拘捕「非白衣人」，令事件再次成為全港關注議題。除了拘捕行動外，警方昨在記者會上，亦將以往受公眾熱議的警員接報到場時間，重新定義為18分鐘，有別於過往警方稱的39分鐘、及監警會指出的35分鐘。

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事發翌日，元朗分區指揮官葉劍影於2019年7月22日下午稱，根據警方的資料，7月21日晚10時41分，市民報稱在元朗西鐵站被穿白衣人士威嚇，警方在10時45分派出巡邏人員前往。兩名巡邏人員到西鐵站後，發現警力及裝備未足及應付現場眾多人數。兩名警員經考慮後，向上線匯報要求增援。4輛巡邏車到場是11時20分。

根據葉劍影的說法，傳媒以「八個字」時間來質疑警方為何要如此長久時間才到場。警方新界北總區指揮官曾正科，於事發3日後在記者會上回應「為何需時40分鐘才到達元朗站現場」時，一度表示「我相信沒有八個字（40分鐘）咁耐呀，39分鐘。」，自始確立了「39分鐘」為官方宣稱的警員到場時間。

而警察公共關係科警司劉肇邦亦列出相關時間，指當晚10時41分警方接到市民報案、至10時52分，有兩名警員到場，看到「近百人打鬥」，經評估形勢後，認為無法有效控制場面，故立即要求增援。及至11時20分，有40名警員到場支援。以此說法，應是由10時41分接報、至11時20分支援警員到達元朗站的39分鐘來計算到場時間。

至於監警會報告中則指出，根據999電話報案錄音，當日晚上10時40分，999控制台接獲電話報案稱元朗站發生打鬥。及至10時52分，第一輛巡邏車上的3名警務人員到達元朗站G1出口，3名警務人員並無看到有人打鬥，只見元朗站內有一批大部分身穿白衣的人士，看似情緒激動，大聲叫喊。警務人員考慮到在場人數，認為自己無法應付情況，並在附近等候增援。

10時57分，元朗警區行動室由元朗警署部署約50名警員前往元朗站增援，至11時15分到達元朗站，但襲擊事件在此之前1分鐘，即晚上11時14分結束。當第一批快速應變部隊人員在晚上11時15分到達元朗站時，大部分白衣人已經離開。由999控制台接的晚上10時40分，至第一批快速應變部隊人員到場的11時15分，相距35分鐘。

事隔1年，新界北總區高級警司（刑事）陳天柱則指出，到場時間應以「快速反應部隊」收到指示的一刻才開始計算，因此僅18分鐘就到場。

他昨（26日）在記者會上表示，根據閉路電視拍攝情況，當晚元朗西鐵站內本來是平靜，「有零星衝突」，然後大堂大致恢復平靜。直至10時45分，有議員進入元朗大堂進行Facebook直播，大批人在大堂聚集，很多白衣人於10時48分鐘才到達，數幾分鐘後有3名警員到元朗西鐵站處理，發現有大量人聚集對峙，當時未有暴力情況，於是暫時撤離，要求上級增援。

陳天柱續指，元朗快速應變部隊於10時57分收到指示，召集人手及裝備，於11時15分到達西鐵站，他指應該以10時57分收到指示時間計算，所以是用了18分鐘到場：「絕對唔係初時、曾經講過嘅39分鐘，因為當時第一時間描述嘅39分鐘，只不過係當時未能掌握全面閉路電視嘅情況，係我哋依家掌握足情況之後，我哋係作出澄清。」

【劉肇邦版本】39分鐘

10：41 警方接到市民報案 10：52 兩警到場 11：20 40名警員到場支援

【監警會報告版本】35分鐘

10：40 999控制台接獲電話報案稱元朗站發生打鬥 10：42 999控制台再接獲兩宗報案，有數十人在元朗站內打鬥，情況混亂有人受傷，要求召喚救護車 10：52 3名警務人員到達元朗站G1出口，大部分身穿白衣人士情緒激動，考慮在場人數，在附近等候增援 10：57 元朗警區行動室由元朗警署部署約50名警員前往元朗站增援 11：14 襲擊事件結束 11：15 第一批快速應變部隊人員到達元朗站，大部分白衣人已經離開

【陳天柱版本】18分鐘

***以10時57分快速應變部隊收到指示時間開始計算