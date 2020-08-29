寵物酒店涉串謀走私、虐畜　負責人否認參與：想快啲查到真相

連續兩日有晶片的貓狗屍體及寵物籠沖上香港泳灘，揭發有中介公司懷疑以走私方式運送寵物返回內地，令最少15隻貓狗死亡或失蹤。警方就事件拘捕屯門一寵物酒店的29歲姓孟女負責人及54歲姓張男子，涉嫌串謀走私及殘酷對待動物，現已獲准保釋候查。據悉，兩人相識，為朋友關係。警方亦在店舖內帶走約22隻活狗及26隻活貓，暫由漁農自然護理署和愛護動物協會看管。警方不排除有更多人被捕。 姓孟女負責人今（29日）傍晚已返回寵物酒店，她否認與走私案有關，指酒店僅提供住宿服務。她已將所有資料交予警方跟進，並稱﹕「想快啲查到真相。」。

上周五（21日）晚上，水警小艇分區與海關在大嶼山以南海域進行反走私聯合行動，檢獲3700萬元貨物，包括12隻活狗。其後於本周三（26日）及本周四（27日），警方分別在赤柱及南丫島檢獲3隻狗屍體和12隻貓屍體，3宗案件合併交由水警重案組第三隊跟進。

警拘女負責人及一男子帶走約48隻活貓狗

經調查後，昨日（28日）警方聯同漁農自然護理署、海關及愛護動物協會到屯門一寵物酒店進行調查，並拘捕一名29歲姓孟女負責人及一名54歲姓張男子，涉嫌串謀走私及殘酷對待動物。被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。警方不排除有更多人被捕。警方並在店舖內帶走約22隻活狗及26隻活貓，暫由漁農自然護理署和愛護動物協會看管。

涉案女負責人獲保釋後返回店內，並稱「盡量想快啲查到真相。」（余睿菁攝）

負責人否認參與：想快啲查到真相

姓孟女負責人獲准保釋返回店內，她指昨日被帶到警署錄口供，並稱﹕「盡量想（警方）快啲查到真相。」她多次強調待警方調查，又指「冇咩嘢要再講，我哋絕對冇參與任何，我哋都唔知情。」她又稱：「我哋提供住宿服務，我哋知（邊個搵我哋做），已經提供晒所有資料。」

警方呼籲市民善待動物。根據第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待動物，一經定罪，最高可判處監禁3年或罰款20萬元，市民切勿以身試法。