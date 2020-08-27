南丫島沙灘再發現12隻貓屍　揭英、美貓狗運返內地被走私客拋落海

南丫島大灣肚沙灘和赤柱黃麻角徑一連兩日發現3個寵物膠箱內藏共15隻貓狗屍體事件，有消息指懷疑與上周五（21日）警方與海關在大嶼山執行反行私行動有關。當晚執法人員曾追捕兩艘快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將寵物箱拋落大海逃亡，其中一艘走私快艇逃返內地。 消息又指，執法人員事後檢驗貓狗屍體時，均發現牠們體內植有晶片，相信有主人飼養，而部份貓狗分別來自美國，英國、加拿大及澳洲等、在國際關係緊張的同時，不排除有原居外地的內地人近期返回國內生活，欲將寵物偷運回內地團聚，豈料卻造成慘劇。消息指出：有來自英美等地部分寵物主人已主動與本港執法部門聯絡，聲稱是循正途將寵物付運往內地，不知道牠們會被變成非法移民慘死。

據消息透露：執法人員在追查該等貓狗的來源時，初步查出牠們大部分自外國地方，包括美國、英國、澳洲及加拿大等地，估計有主人是以海、空付運來港，再被利用偷運方式往內地。執法人員正循線追查，並呼籲貓狗主人應以正途方法替寵物移民。

據悉，執法人員在該批生還或死亡的貓狗體內晶片收集資料，發現牠們來自外國，調查人員相信，由於中美關係緊張，有居住外國的中國公民人近期返回內地生活，養寵物的主人欲安排愛犬愛貓返內地團聚，但由於外國運送動物入境中國的手續繁複亦不容易獲批，有人求助寵物移民公司，距料有人將動物運來香港後，竟以大飛走私方法偷運到內地。消息指，部分居於外國寵物主人已主動聯絡本港執法機構了解事件，他們聲稱循正途手續付運貓狗出國返內地，不知道會被人用走私方法偷運。

一連兩日分別在南丫島大灣肚沙灘及赤柱黃麻角徑發現共3個寵物膠箱內藏15隻貓狗屍體案件，警方已列作殘酷對侍動物案件處理，有關動物屍體已交中愛護動物協會作進一步檢驗。消息指出，綜合初步調查及發現動物屍體的路線，執法人員懷疑事件與上周五（21日）晚上，警方聯同海關在大嶼山海面進行反走私行動有關。當天晚上，執法人員在監視期間，發現有懷疑走私快艇埋岸，並搬運貨物，緝私人員並追截兩艘快艇，由大嶼山追截至長洲，截獲其中一艘，另一艘逃脫。有緝私人員透露，私梟被追捕期間，為減輕快艇重量，將艇上貨物拋棄大海，估計是近日發現寵物膠箱，而當晚警方及海關救回4個膠箱同共12隻狗，目前仍由愛護動物協會照顧。

香港愛護動物協會回應事件稱，今早(8月27日)接獲警方通知，於南丫島大灣肚沙灘發現盛有動物屍體的寵物籠，要求協會派員到場協助。協會3名督察趕抵現場，並在該沙灘及附近石灘發現兩個寵物籠，打開後發現各盛有六隻動物屍體，全部均已嚴重發漲及腐爛。據初步檢核，相信12隻動物均為貓隻，全部均有植入晶片。有關動物屍體為案件的警察證物，愛協督察已將屍體帶返協會香港中心保存。愛協嚴重譴責此極度殘酷對待動物的行為，並會全力協助警方及相關執法組織跟進事件，期望盡快將兇徒輯獲。