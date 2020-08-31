深水埗兩巴漢爭用洗衣機　擸菜刀斬殺鄰居伴屍一夜　今報警揭命案

深水埗發生謀殺案，今（31日）下午1時08分，警方接獲報案指有人在醫局街126B號一大廈單位內打鬥。警員到場調查，揭發一名巴基斯坦裔男子死亡。據了解，報案人接受盤問時支吾以對，在警誡下承認因爭用廁所洗衣機與同鄉關係的死者起爭執，涉嫌持菜刀將對方殺死，伴屍一夜，拜神後仍於心不安，所以報警。警方將案件列作謀殺案處理，並拘捕報案的死者男同鄉。據悉，案中20歲疑兇Muhammad與22歲死者Ahsan均持有香港身份證。

深水埗兩巴漢爭用洗衣機，擸菜刀斬殺鄰居伴屍一夜，今午報警揭發命案。（陳蕾蕾攝）

據了解，事發於大廈閣樓一劏房單位。該單位一劏三分租予三名人士住，其中兩人為巴基斯坦裔，亦即涉案兩人。昨（30日）早上11時許兩人因爭用廁所洗衣機起爭執，20歲的疑兇持刀斬死22歲同鄉鄰居，再將他拖回其房間，用棉被蓋着再鎖門。疑兇殺人後拜神求心安，但仍感良心不安，今日下午致電999報稱上址有人打鬥。警員上門查問時，疑兇支吾以對，引起警員疑竇於是將他拘捕。疑兇在警誡下和盤托出，警員破開死者房門後發現遺體，將案件列作謀殺案處理。

警員封鎖事發大廈後巷和附近垃圾站調查，又翻摷垃圾桶搜證，下午3時半將疑兇帶走。至下午5時許，有法醫到現場驗屍，政府化驗所人員亦到場。現場消息指，涉案兇器被棄於垃圾站內，警方稍後會派員進行大搜索。案件交由深水埗警區重案組第3隊跟進。

+ 5 + 5 + 5