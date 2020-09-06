譚得志涉街站期間發表煽動文字被捕　警：言論引起憎恨藐視政府

國安處人員今早（6日）拘捕人民力量副主席「快必」譚得志，指他涉嫌「發表煽動文字」，國家安全處高級警司李桂華於記者會表示，被捕男子於6月底至8月期間曾舉行共29次講座，並以防疫講座發表引起憎恨及藐視政府的言論，部份字眼同時引起民間之間的不滿，警方目前並非以國安法條例處理案件，改以刑事罪行條例內的「發表煽動文字」罪將其拘捕。 「快必」社交媒體專頁及後發佈消息，指他今早被上門搜查，將帶往大埔警署調查。

李桂華表示，警方今早10時15分於大埔拘捕一名47歲男子，他涉嫌違反刑事罪行條例第200章第10條「發表煽動文字」，並檢走其通訊設施包括電話作調查。李桂華指，被捕男子由6月底至8月期間，在不同地區舉行共29次講座，當中以九龍區為主，稱對方以防疫講座「巧立名目」，在講座期間以大聲公向市民發表言論，同時透過Facebook直播平台發佈相關影像。

李桂華指被捕人士的言論，主要由兩方面構成煽動文字罪行，包括引起憎恨及藐視政府的情況，部份字眼同時引起民間之間的不滿。他補充，調查初期警方曾循國安法第21條「煽動分裂國家罪」方向跟進，經律政司意見後，認為刑事罪行條例內的「發表煽動文字」罪較為適合。被問及為何由國安處處理案件時，他則表示由於案件初時由國安處調查，因此現時繼續由國安處跟進。

根據《刑事罪行條例》第200章第10條，任何人發表煽動文字即屬犯罪，第一次定罪最高可處罰款5千元及監禁2年，其後定罪即可處監禁3年。