尖沙咀槍擊｜金牌打手「黐線勇」案底纍纍　涉駕失車撞入沙田馬場

尖沙咀黑幫仇殺槍擊案，被伏擊中槍的45歲姓嚴男子犯案纍纍，至少有10次偷車等案底。據知，嚴男外號「黐線勇」，是荃灣和勝和超級大佬何澤門生，是何澤手下其中一員金牌打手，作風狠辣。有江湖中人透露，黑幫金牌打手，主要執行幫中打殺任務，專接老闆柯打，處理毒品等搵錢項目。而「黐線勇」一幫，出名勇悍，「黑社會打架多數有來有往，你打我一拳，我還你一腳，但有人作風卻是趕盡殺絶，置對手於死地，有仇必報。」估計今次槍擊事件後，江湖會掀起一場腥風血雨。據悉，警方多個總區反黑組正留意事態發展，慎防黑幫攪事。 翻查資料，嚴男早年活躍於偷車罪行，至少有10宗偷車等案底。2008年1月12日更涉嫌駕駛失車撞入沙田馬場賽馬道，事後留下失車，疑向警方示威。

↓↓荃灣勝和男胸口中槍逃生路線↓↓

荃灣勝和猛人「黐線勇」胸口中槍，自行駕車求醫逃生，狂飆1.6公里到伊利沙伯醫院。（01製圖）

組織偷車 超過10宗案底

中槍平治男子嚴X航，有超過10宗案底。翻查資料，曾自稱狗場東主的嚴，2007年底疑組織偷車集團四出犯案，涉合共偷取500萬元汽車零件及參茸海味。嚴男於2007年12月在彩虹道一工業大廈偷竊電單車、零件及現金，2008年1月3日則在元朗燕窩店掠去約52.4萬元貨物，又在尖沙咀九龍帝國酒店擅取兩部私家車。警員掩至其位於上水唐公嶺村住所，撿獲燕窩參茸海味、電單車零件，嚴被控入屋犯法及偷車等5項罪名。

其間，有人更高調挑戰警方，2008年1月12日有人駕駛失車撞入沙田馬場，撞閘衝到賽馬道，事後留下失車「示威」，警方當年懷疑事件與嚴的犯罪集團有關。至2009年8月，有報道指嚴X航涉及西貢一宗處理賊贓車案，就處理及企處理贓物案的罪名受審。

中槍後負傷逃生1.6公里到醫院求救

今（8日）凌晨零時許45歲姓嚴男子在油麻地吳松街食肆外取平治房車離開，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨。當平治駛至柯士甸道近龍堡國際賓館對開時，殺手隔住車窗向嚴男胸口開一槍，然後沿廣東道逃去。嚴男負傷駕車，亡命駕駛1.6公里硬生生撞開3輛的士，衝上伊利沙伯醫院自行求醫保命。