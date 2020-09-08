尖沙咀槍擊｜「黐線勇」胸口中槍　亡命駕車1.6公里衝上醫院保命

尖沙咀今（8日）凌晨發生黑幫仇殺槍擊案。有荃灣和勝和背景的江湖猛人「黐線勇」，在尖沙咀駕駛平治房車至柯士甸道近龍堡國際賓館對開停燈位時，突遭一名戴頭盔男子從車頭乘客位旁，隔住車窗開槍射擊，子彈射穿左側玻璃後再打中「黐線勇」胸口，兇徒開槍後，立即駕駛電單車逃走。 45歲「黐線勇」姓嚴，左胸中槍浴血，仍負傷駕車逃命，平治右轉廣東道再入佐敦道，高速駛往伊利沙伯醫院急症室，全程約1.6公里。嚴抵醫院後即衝入急症室求救，聲稱自已中槍，救援人員大為緊張，醫生替他搶救，至早上嚴仍在醫院治理，初步相信可保命，情況嚴重。亡命飛車其間，嚴駕駛的平治駛經佐敦道近白加士街時，由於交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車，平治幾度撞開前方3輛的士突圍，再直駛上醫院。被撞開的士司機均指，事發時不知發生何事，只聽到後方不停響咹，未幾被平治強行撞開，幸無人受傷。

荃灣勝和猛人「黐線勇」胸口中槍逃生路線。（香港01製圖）

據了解，當嚴駕平治駛經佐敦道近白加士街時，由於交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車。其中慢線原本已泊了多輛的士等客，中、快線則停了數輛的士及其他車輛，平治未前進，不停響咹，惟前面車輛沒有理會。其中一名被撞的士司機莊先生指，當時其車停在中線的車龍最後，前面有3、4輛車，等交通燈轉綠燈，平治則沿快線行駛，惟前面車輛未有讓路，平治竟強行逼開莊的的士再撞向前車，「（平治）喺我側邊逼開我架車，再撞前面架車（的士）咁樣走。（平治）前面嗰個快線仲有車，佢再抽慢線隊開（的士），車速就唔係快，但『監粗』撞開（的士）」。

另一名的士司機陳先生就指，當時未知發生何事，只知後車不斷響咹，因紅燈沒有理會。怎料平治突然逼開後方一輛的士後，再連撞其車兩次，陳的的士最後被撞至調頭。平治繼而再撞向快線頭位另一輛的士，成功突圍往伊利沙伯醫院方向駛去。

平治房車停泊於伊利沙伯醫院，可見車窗爆裂，車門凹陷。(陳永武攝)

事發於今（8日）零晨時份，45歲姓嚴男子取車離開油麻地白加士街一食肆時被一輛尾隨，嚴男駛到尖沙咀柯士甸道龍堡酒店對開時，突然遭到槍擊，他胸口中槍，幸仍然清醒，立即開車逃走，繼而負傷自行駕車前往伊利沙伯醫院求助。

經初步治理彈頭仍在傷者體內，需由醫生施手術取出。伊利沙伯醫院見狀報警，案件原列作「求警調查」，現改列「企圖謀殺」處理。警員在龍堡國際賓館一帶地氈式搜查，終在柯士甸道近廣東道燈位發現一粒彈殼。據了解中槍男子有荃灣和勝和背景，他目前傷勢嚴重。