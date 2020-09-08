尖沙咀槍擊｜和勝和荃灣線多猛人　好勇鬥狠屢出坐館

尖沙咀發生槍擊案，今日（8日）凌晨零時許，一名45歲姓嚴男子離開食肆時懷疑被人伏擊，駕駛平治座駕駛至柯士甸道龍堡國際賓館對開時，突然遭獨行殺手槍擊，嚴男中槍負傷駕車往伊利沙伯醫院求醫。據悉，受傷的男子為黑幫和勝和荃灣猛人何澤旗下五大打手之一「黐線勇」。 黑幫「和勝和」荃灣線的人馬屬社團中實力雄厚，多名勝和元老級猛人都屬於荃灣線，例如雙鷹青、何澤等。據悉，何澤旗下有五大打手，包括ETB、少航、野仔、廟街朗及黐線勇，當中有兩人出任過坐館位，分別為前坐館ETB及現任坐館少航。

↓↓荃灣勝和猛人胸口中槍逃生路線↓↓

荃灣勝和猛人「黐線勇」胸口中槍逃生路線。（香港01製圖）

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「和勝和」每兩至三年一次換坐館，2016年的坐館換屆選舉多次發生衝突，受到警方關注，最終由「寸仔」及「ETB」當選雙坐館。去年新一屆選舉中，候選人為荃灣何澤門生「少航」、元朗囝囝門生「志權」、元老雞腳黑門生「四眼康」，以及做網上偏門生意起家的「金融趙」，4人爭2個坐館位置令情況變得更複雜，氣氛甚為緊張，警方於選舉期間，大舉反黑，以免有人作亂。最後由「少航」及「志權」成為新坐館。

「和勝和」荃灣線人馬屬社團中實力較雄厚的，其中綽號「傻澤」的何澤近年活躍於荃灣，何澤旗下的人多及好勇鬥狠，在2014年雨傘運動期間，荃灣勝和曾派人到旺角佔領區打人生事。去年反修例運動期間，荃灣有麻雀館被破壞，有指該麻雀館屬傻澤勢力範圍。

除了何澤，和勝和荃灣線另一為人所知的猛人為前揸弗人「雙鷹青」，他活躍於90年代，當時形象與《古惑仔》劇中角色陳浩南相似，被稱為「社團鄭伊健」，風頭一時無兩，因此受到警方關注。1998年警方就「雙鷹青」涉及的案件成立專案組，至2000年，「雙鷹青」得知警方要對他作出拘捕行動後連夜潛逃，北上搞生意數年後返回本港。

2016年當時為立法會議員候選人的朱凱廸被人跟蹤及恐嚇，警方拘捕6名人士，據悉其中一人為「雙鷹青」。

而近年和勝和最出位及最出名，要數前坐館「上海仔」郭永鴻，他經常身穿中山裝，造型突出。據悉，上海仔90年代販賣盜版VCD賺得第一桶金，惟1998年世界盃決賽，巴西輸給法國，有人落重注買巴西贏，最後要走佬避債。上海仔卸任坐館後轉往內地做生意，作風轉向低調，至2012年，他被拍攝到與當時為特首候選人梁振英競選辦主任的羅范椒芬、劉夢熊等人在流浮山飯局，令他再次成為傳媒焦點。

2015年上海仔與退休高級警司王福林，涉嫌在澳門盜竊及串謀訛騙，遭澳門當局追緝。至2016年7月，上海仔乘飛機由布吉返港時，隨即在機場被警方有組織罪案及三合會調查科人員拘捕。至2017年11月，上海仔再涉嫌洗黑錢被捕，其後獲准保釋。